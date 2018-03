Giordano Mazzocchi Uomini e Donne | due esterne con Nilufar

Chi è Giordano Mazzocchi? Biografia - età e vita privata del corteggiatore di Uomini e Donne : Chi è Giordano Mazzocchi? Un corteggiatore di Uomini e Donne molto apprezzato dal pubblico a casa e dai presenti in studio al trono Classico, chi invece sta facendo un po' di fatica ad apprezzarlo in tutto e per tutto è Nilufar Addati, la tronista che Giordano sta corteggiando. Tutti sperano in un lieto fine tra loro, due giovani ragazzi con tutta la vita davanti da condividere, magari, ma la tronista è evidentemente meno coinvolta. Non ...

Uomini e Donne - Giordano Mazzocchi : richiesta in codice a Nilufar Video : E' tempo di scelte a Uomini e Donne e il prossimo tronista [Video] ad abbandonare la sedia rossa e ad intraprendere una nuova relazione sentimentale lontano dai riflettori sara' Nicolò Brigante. I percorsi dei nuovi tronisti Sara Affi Fella, Nilufar Addati e Mariano Catanzaro sembrano essere gia' tutti avviati, specialmente quelli della tronista napoletana, nonché ex corteggiatrice di Mattia Marciano. Nilufar, dopo aver costruito le sue ...

Uomini e Donne gossip - Giordano Mazzocchi : un messaggio per Nilufar : gossip Uomini e Donne, Nilufar Addati: il bellissimo messaggio di Giordano Nilufar Addati sembra essere ormai molto vicina alla scelta. La tronista di Uomini e Donne sta infatti continuando a conoscere due soli ragazzi, Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi. Entrambi hanno mostrato di essere fortemente interessati alla ragazza. In ogni caso, la giovane napoletana pare […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Giordano Mazzocchi: un messaggio per ...

Uomini e Donne/ Nilufar Addati sceglie Giordano Mazzocchi? Il sospetto di Gianni Sperti (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati, dopo l'addio di Nicolò Ferrari, sceglierà Giordano Mazzocchi? Il sospetto di Gianni Sperti(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne / Luigi Mastroianni in difficoltà : il supporto di Giordano Mazzocchi (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico e news: Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi sempre più vicini. Sarà lui la scelta? Gli indizi della mamma della tronista sui social.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 14:45:00 GMT)

Uomini e Donne - Nilufar : bellissima sorpresa per Giordano Mazzocchi : Uomini e Donne, Nilufar Addati va da Giordano Mazzocchi: romantica sorpresa Giordano ha deciso di eliminarsi a causa dell’atteggiamento di Nilufar Addati. La tronista di Uomini e Donne ha infatti cercato un nuovo confronto con Lorenzo Riccardi, nonostante lui si fosse ormai baciato con Sara Affi Fella. Di fronte a tale scelta, Mazzocchi non è […] L'articolo Uomini e Donne, Nilufar: bellissima sorpresa per Giordano Mazzocchi proviene ...

Giordano Mazzocchi / Chi è il corteggiatore di Nilufar : un bacio accende la polemica (Uomini e Donne) : Giordano Mazzocchi, alla corte di Nilufar Addati, è fra i pretendenti attualmente più vicini alla scelta. Tuttavia, ci saranno delle nuove polemiche, causate da...(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 13:00:00 GMT)