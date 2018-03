Giochi del Commonwealth 2018 | quando si svolgono? Date | programma | orari e come vederli

Rogo in Russia - Il bilancio delle vittime sale a 64. Un bambino aveva un accendino in sala Giochi : Il Comitato Investigativo russo ha ordinato il fermo di quattro persone; tra questi figura anche il locatario del negozio da dove pare sia divampato l'incendio

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari si arrende contro Justin Thomas nel WGC-Dell Technologies Match Play. Fuori dai Giochi anche Spieth - Day e McIlroy : Si interrompe sul più bello la corsa di Francesco Molinari nel WGC-Dell Technologies Match Play, torneo inserito nel circuito dell’Europeam Tour e del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Austin Country Club, in Texas. Molinari si è arreso allo strapotere dello statunitense Justin Thomas, che ha letteralmente dominato la sfida, accrescendo il suo vantaggio buca dopo buca e chiudendo la pratica già alla 13 ...

I primi 100 Giochi su Steam hanno realizzato il 50% delle entrate : Secondo un'indagine svolta con i dati pubblici degli rilevati da SteamSpy, Sergey Galyonkin ha dichiarato che circa il 50% delle entrate totali fatte su Steam sono generate dai primi 100 migliori giochi disponibili sul popolare portale commerciale di Valve, riporta PCgamer.Questi 100 giochi costituiscono lo 0.5% di tutti i giochi disponibili su Steam nel 2017. Su Steam, nel 2017, sono stati lanciati 7,696 giochi, e per farci un'idea della mole, ...

Triathlon - World Cup 2018 : a New Plymouth cinque azzurri in gara. Tanti big in vista dei Giochi del Commonwealth : Una tappa di avvicinamento ai Giochi del Commonwealth: così è vista dagli atleti dei Paesi che facevano parte del vecchio impero britannico la gara di World Cup di Triathlon che si terrà nella notte italiana tra sabato e domenica a New Plymouth, in Nuova Zelanda, alla quale prenderanno parte anche cinque azzurri. Tra le donne la favorita numero uno è la statunitense Kirsten Kasper, che nella primissima parte di stagione ha centrato il quarto ...

Malagò incontra Bach - sul tavolo anche i Giochi del 2026 : 'Sono soddisfatto delle risultanze dell'incontro - ha detto Malagò - Il Cio ha apprezzato l'accresciuto interesse che oggi c'è in Italia intorno allo sport e ai Giochi Olimpici. In linea di principio ...

I migliori Giochi gratis per Android del 2018 : Il titolo ha avuto l'apice del suo successo nei primi anni 2000, grazie a una versione per PC che permetteva di sfidare giocatori da tutto il mondo. Dopo una "pausa di riflessione", Gunbound è ...

Giochi gratis per Android : i migliori del 2018 : Su Android escono nuovi Giochi continuamente, il mercato dei Giochi mobile è in piena espansione. In questo articolo approfondiremo i migliori titoli gratuiti usciti per la piattaforma di Google in questi primi mesi dell’anno in corso e negli ultimi tre dello scorso. Dopo questa brevissima introduzione entriamo nel vivo della nostra lista: I migliori nuovi Giochi gratis per Android del 2018 Score! Match Il calcio è il nostro sport ...

Giochi a 1 euro da GameStop portando l’usato : tutte le offerte per la Festa del Papà : GameStop ha lanciato le offerte ufficiali per la Festa del Papà. Tra i tanti Giochi in offerta ci sono anche Wolfenstein 2, MotoGP 17 e Resident Evil 7. Il prossimo lunedì 19 marzo è la Festa del Papà e GameStop ha ben pensato di lanciare per l’occasione una speciale promozione che interessa diversi videoGiochi. L’idea regalo per la Festa del Papà questa volta arriva direttamente da GameStop che tra i tanti titoli in offerta propone anche ...

Ma i Giochi sono valsi la candela? Le opere olimpiche di Torino 12 anni dopo : La storia che lega Torino e le Olimpiadi non è ancora finita. Nonostante siano passati ormai dodici anni dall'edizione che, in tanti modi diversi, ha permesso alla città sabauda di cambiare pelle. A ...

Olimpiadi 2026 : i Giochi della discordia : Sulla candidatura di Torino e caos nei cinquestelle. Potrebbero farsi avanti altre regioni, come il Veneto. Mentre si sfila Bolzano che giudica la manifestazione troppo d'impatto per il territorio -

La Direzione del Pd snerva Di Maio. Tweet contro i "Giochi di potere" del Pd - ma anche di Forza Italia e Lega : Un grande applauso. Cos'è? Non sarà mica rivolto alle dimissioni di Matteo Renzi? No, è il battimani per festeggiare un compleanno. È questo l'unico momento di euforia, nella sede del comitato elettorale M5s, durante il lungo pomeriggio in cui Luigi Di Maio e i suoi fedelissimi sono rimasti chiusi in una stanza a leggere una dopo l'altra le notizie che venivano fuori dalla riunione della Direzione Pd. L'intervista ...

DICE tra i protagonisti della GDC 2018 con un panel dedicato all'evoluzione della grafica nei videoGiochi : La Game Developers Conference 2018 è ormai dietro l'angolo e sembra proprio ci siano un sacco di cose interessanti in arrivo durante l'evento. Ad esempio ci sarà un panel che si focalizzerà sulle DirectX e su come la tecnologia si è evoluta in tutti gli anni in cui è stata utilizzata come parte vitale della grafica nei videogiochi.In particolare, gli sviluppatori di DICE (attualmente al lavoro prossimo Battlefield V), faranno parte del panel. ...