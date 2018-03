Ginnastica | l’Italia si rilancia in Coppa del Mondo | il ritorno vincente di Elisa

Ginnastica ritmica - Grand Prix Thiais : l’Italia chiude con un oro e un bronzo dopo il trionfo nel generale : dopo aver vinto il concorso generale nella giornata di ieri, l’Italia chiude nel migliore dei modi il Grand Prix di Thiais, Grande classica internazionale della Ginnastica ritmica. Le Farfalle, infatti, hanno conquistato la medaglia d’oro con le 3 palle/2 funi: perentorio 20.550 per Alessia Maurelli e compagne che surclassano la Bielorussia (17.500) e l’Ucraina (16.900). Con i cinque cerchi, specialità in cui sono Campionesse ...

Ginnastica ritmica - l’Italia domina il Grand Prix di Thais. Le Farfalle sfondano i 20 punti con i 5 cerchi : Italia dominante al Grand Prix di Thais, Grande classica internazionale della Ginnastica ritmica. Le Farfalle hanno addirittura abbattuto la barriera dei 20 punti con i 5 cerchi: le Campionesse del Mondo di specialità si sono spinte addirittura fino a 20.300 sulle note de Il Lago dei Cigni e hanno letteralmente sbaragliato la concorrenza. Il complessivo 39.850, a cui ha contribuito anche l’ottimo 19.550 alle 3 palle/2 funi sul remix di The ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Lara Mori e Marco Lodadio in Finale - fuori Elisa Meneghini. L’Italia risponde a Doha : A Doha (Qatar) si sono svolte le prime qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica, circuito riservato alle singole specialità. In questa stessa città si disputeranno i Mondiali a ottobre, gli atleti erano interessati a testare la situazione. PARALLELE ASIMMETRICHE: Lara Mori ha conquistato una splendida Finale. Niente male per la toscana, specialista al corpo libero (Finale agli Europei e ai Mondiali), che ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – A Doha si assegnano i trofei. Spiccano Chusovitina - Derwael e l’Italia : La Coppa del Mondo 2016-2018 di Ginnastica artistica si concluderà a Doha: dal 21 al 24 marzo appuntamento nella capitale del Qatar che tra sette mesi ospiterà i Mondiali. Si assegnano i trofei in un ultimo appuntamento davvero imperdibile e appassionante, degna conclusione del biennio. Il circuito riaprirà poi i battenti in autunno per l’appuntamento di Cottbus dove si assegneranno i primi punti per le qualificazioni alle Olimpiadi di ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Oksana Chusovitina svetta nelle qualifiche di Baku - assente Fan Yilin. L’Italia strappa tre Finali. Tutti i qualificati : A Baku (Azerbaijan) si sono svolte le qualifiche della tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica, circuito riservato alle singole specialità. Di seguito Tutti i risultati e i qualificati alle Finali che si disputeranno nel fine settimana. VOLTEGGIO (femminile) – Oksana Chusovitina non si ferma a 41 anni e continua a rilanciare: prima posizione con la media di 14.399, quattro decimi meglio dell’azera Marina ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Le specialità volano a Baku. Fan Yilin e Oksana Chusovitina protagoniste - c’è l’Italia maschile : Si preannuncia un fine settimana davvero molto intenso per la Ginnastica artistica. La Coppa del Mondo generale sarà di scena a Stoccarda, mentre quella riservata ai singoli attrezzi scalderà il pubblico di Baku. Nella capitale dell’Azerbaijan spazio alla seconda tappa del circuito riservato alle specialità. Dal 15 al 18 marzo si assegneranno punti preziosi per le classifiche generali: giovedì e venerdì toccherà alle qualificazioni, poi i ...

Ginnastica - International Gymnix 2018 – L’Italia vince 3 medaglie nelle Finali di Specialità : Asia D’Amato si tinge d’oro - Alice in stampelle : Dopo aver vinto la gara a squadre e aver conquistato il secondo posto nel concorso generale con Asia D’Amato, l’Italia chiude in bellezza gli International Gymnix di Montreal (Canada) portando a casa tre medaglie nelle Finali di Specialità della prestigiosa competizione riservata alle juniores. VOLTEGGIO – Asia D’Amato è praticamente perfetta e piazza due salti eccezionali grazie ai quali sale sul gradino più alto del ...

Ginnastica - l’Italia delle giovani continua a vincere - cresce e sogna verso Tokyo 2020. Il trionfo ai Gymnix - Asia D’Amato sugli scudi : Hanno vinto ancora. Ormai è un piacevole ritornello, un’abitudine a cui ci stiamo abituando, una musica che suona sempre meglio nelle nostre orecchie. L’Italia della Ginnastica artistica prova a fare le cose in grande, vuole crescere a grandi passi verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 e continua a trarre indicazioni positive uscita dopo uscita. Le azzurrine sono sempre più apprezzate a livello internazionale, le avversarie le temono e le ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 – Le convocate di USA - Cina e Russia : show spettacolare in laguna - attesa per l’Italia : Il Trofeo di Jesolo 2018 si avviCina a grandi passi, la grande Classica della Polvere di Magnesio è ormai dietro l’angolo, l’undicesima edizione di una delle gare più importanti e prestigiose dell’anno si disputerà il 14-15 aprile. Al PalaArrex della nota località balneare andrà in scena un appuntamento davvero imperdibile per tutti gli appassionati della Polvere di Magnesio. Gli USA non saranno presenti come Nazionale dopo il ...

Ginnastica - l’Italia guarda al futuro con le giovani : D’Amato e Villa promosse. Bentornata Ferlito - Mori sempre al top - Meneghini c’è : La stagione della Ginnastica artistica vivrà i propri momenti clou soltanto nella seconda parte dell’anno con gli Europei ad agosto e i Mondiali a ottobre ma già ieri sono arrivate delle prime indicazioni. La prima tappa della Serie A disputata ad Arezzo ha consegnato la solita vittoria della Brixia Brescia che ha dominato la gara rifilando addirittura 14 punti di distacco alla più immediata inseguitrice e ha regalato delle suggestioni ...