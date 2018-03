Giletti sulla morte di Fabrizio Frizzi | “Sapevo che non sarebbe arrivato a quest’estate”

Massimo Giletti - “Bentornati a Non è la Rai”/ Video gaffe - poi lite con Milazzo : “Getta fango sulla Sicilia” : Massimo Giletti , “Bentornati a Non è la Rai” : Video gaffe . Poi lite con Giuseppe Milazzo : “Getta fango sulla Sicilia” , tuona il capogruppo di Forza Italia all'Assemblea Regionale Siciliana(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 18:17:00 GMT)

Massimo Giletti : gli aggiornamenti sulla salute del conduttore al 29/1 Video : Le prime pagine di oggi 29 gennaio sono concentrate sul malore accusato da #Massimo Giletti nella giornata di ieri nel corso della diretta di Non è l'Arena. Il presentatore televisivo è stato costretto a metter fine alla puntata lasciando sorpresi i tantissimi spettatori che da anni lo seguono in tv. Per via di un momentaneo malessere dunque, il torinese ha fatto preoccupare i fan ma anche il pubblico in studio che stava assistendo alla ...