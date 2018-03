Gianna Nannini “Fenomenale” come Fabri Fibra e innamorata di Napoli | “Non essere

optimaitalia

(Di lunedì 26 marzo 2018) Tornata in Italia dopo il tour tedesco per dare il via al suo Fenomenale - Il Tour che debutta il 29 marzo a Bologna,in un'intervista al Resto del Carlino ha presentato il nuovo progetto dal vivo, che arriva nei palazzetti nostrani dopo le tre anteprime autunnali di Rimini, Roma e Milano,uno show molto più rock dei precedenti e minimalista nell'uso degli strumenti, in modo tale che admessa in risalto sia soprattutto la sua voce e la sua anima rock.Il suo ultimo album di inediti Amore Gigante è stato certificato disco d'oro e alla vigilia del debutto bolognese di Fenomenale - Il Tour laripercorre la genesi di quel titolo, che inizialmente dovevadiverso.L'intero progetto, infatti, avrebbe dovuto intitolarsi Fenomenaleil singolo apripista e il nuovo tour, ma l'irruzione sul mercato dell'ultimo album diquasi in ...