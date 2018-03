Gianluigi Buffon | Tutto perfetto Infografica | i numeri di un grande portiere

Italia-Argentina - la conferenza di Gianluigi Buffon LIVE : Gianluigi Buffon è un punto fermo anche per Gigi Di Biagio, che l'ha voluto per tenere compatto un gruppo in transizione, dopo l'esclusione a sorpresa dai prossimi Mondiali. Il portiere presenta in ...

“Finché avrò voglia di soffrire…”. Gianluigi Buffon gela la sala. Ospite di Oscar Farinetti insieme a Ilaria D’Amico - il ‘portierone’ della Juventus risponde alla domanda e lascia tutti di sasso : Dalla Juventus al Parma, passando per la Nazionale. Il matrimonio con Alena Seredova, i figli Louis Thomas e David Lee, il divorzio e l’amore ritrovato grazie alla giornalista sportiva di Sky Ilaria D’Amico, che nel 2012 gli ha ‘regalato’ un altro bambino, Leopoldo Mattia. Gigi Buffon, Ospite di Oscar Farinetti nella tenuta di Fontanafredda a Serralunga d’Alba insieme alla sua compagna, parla così del suo ...

Gianluigi Buffon/ Ritiro - Ilaria D'Amico e Alena Seredova : "Ecco cosa farò a fine stagione..." (L'Intervista) : Gianluigi Buffon sarà ospite di Maurizio Costanzo nella nuova puntata de L'Intervista di questa sera (ore 23.30, Canale 5) per parlare del suo futuro calcistico ma non solo...(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 00:43:00 GMT)

Gianluigi Buffon tra ritiro e futuro : 'Valuterò con Agnelli. Il record di Maldini non è un problema' : futuro? Ancora calcio "Di sicuro nel futuro mi vedo con un ruolo nel mondo del calcio, che è stato la mia vita. Da dirigente o come ruolo tecnico? Non lo so. Quando smetterò mi prenderò sei mesi per ...

Gianluigi BUFFON/ I complimenti in diretta di Giorgio Napolitano (Che tempo che fa) : GIANLUIGI BUFFON compie oggi 40 anni e sarà ospite della puntata di Che tempo che fa. Ci si chiede se a fine stagione continuerà a giocare a calcio o si ritirerà(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 21:44:00 GMT)

