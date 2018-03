Gerry Scotti | “Fabrizio aveva un sorriso vero”

C’è posta per te : Gerry Scotti alla corte di Maria De Filippi : Maria De Filippi invita Gerry Scotti a C’è posta per te C’è posta per te è ormai agli sgoccioli. Sabato 31 marzo si concluderà la 21esima stagione del people show più amato e seguito dal grande pubblico italiano. Sarà Gerry Scotti uno degli ultimi ospiti invitati da Maria De Filippi, padrino d’eccezione di una nuova commovente storia. Non sappiamo se il conduttore di The Wall sarà presente nella penultima puntata di C’è ...

Telegatti tornano su Canale 5 : Gerry Scotti e Panicucci conduttori? : Gerry Scotti e Federica Panicucci alla conduzione dei Telegatti? Dopo tanto parlare, ecco arrivare l’annuncio, che molti telespettatori attendevano da tempo. Difatti, il direttore del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali, ospite poche ore fa alla Fiera dedicata al mondo della letteratura a Milano, ha annunciato ufficialmente l’arrivo dei Telegatti 2018 su Canale 5, asserendo senza tanti giri di parole quanto segue: ...

“Segretissima”. Bomba Alessia Fabiani. Ve la ricordate insieme a Gerry Scotti a Passaparola? Resettate tutto. Sono passati secoli da allora e ormai la sensualissima showgirl ha cambiato vita. Sapete che fine ha fatto in questi ultimi tempi? Nooo! Mai nessuno lo avrebbe detto… : Ha esordito al fianco di Gerry Scotti a Passaparola e da lì la sua carriera è sbocciata. Quel programma, non c’è che dire, ha portato fortuna a tutte le ex letterine che hanno fatto (quasi) tutte fortuna. Pensiamo a Ilary Blasi, a Silvia Toffanin o ad Alessia Mancini. Ma non è di loro che oggi vogliamo parlare. Oggi vi parliamo di Alessia Fabiani, una veterana del programma che ha partecipato a ben quattro edizioni, una di fila all’altra, ...

I Telegatti tornano in tv?/ Gerry Scotti e Federica Panicucci alla conduzione : l'indiscrezione : I Telegatti tornano in tv? Il portale Buzz Music lancia l'indiscrezione! Gerry Scotti e Federica Panicucci alla conduzione della nuova edizione del noto show?(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 19:10:00 GMT)

Gerry Scotti e Federica Panicucci insieme per il ritorno dei Telegatti? : Federica Panicucci in prima serata con Gerry Scotti per I Telegatti A settembre, in prima serata su Canale 5, dopo 10 anni di assenza, potrebbero tornare I Telegatti. Il Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, chiamato da tutti semplicemente la serata de I Telegatti, è un concorso ideato dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni nel 1971, e sbarcato su Canale 5 nel 1984. La sua ultima edizione risale al 2008 quando a condurre furono Pippo Baudo ...

Gerry Scotti e Michelle Hunziker al timone di Scommettiamo che…? : Michelle Hunziker condurrà Scommettiamo che…? Con lei ci sarà Gerry Scotti Durante un’intervista rilasciata l’8 febbraio a La Stampa Michelle Hunziker aveva rivelato che a maggio avrebbe condotto su Canale 5 uno show tutto suo. L’avrebbe voluto in diretta, perché ci si diverte chiaramente di più con il brivido dello sbaglio dietro l’angolo, ma non si sapeva molto del tipo di programma che sarebbe andata a ...

Michelle Hunziker condurrà Scommettiamo che…? con Gerry Scotti o Nicola Savino : Michelle Hunziker (già) torna in tv dopo il 68° Festival di Sanremo su Rai1. Ecco cosa farà su Canale 5. Michelle Hunziker presenterà Scommettiamo che…? L’8 febbraio la Hunziker rivelò a La Stampa: “La settimana prossima ho la prima riunione per un programma di prima serata che andrà in onda a maggio su Canale 5. […] L'articolo Michelle Hunziker condurrà Scommettiamo che…? con Gerry Scotti o Nicola Savino proviene ...

“Chi vuol essere milionario?” - special edition a “E poi c’è Cattelan” per lo storico quiz. Lo scherzo di Gerry Scotti a un telespettatore : Fra i personaggi più amati della televisione italiana, è Gerry Scotti l’ospite che ieri sera Alessandro Cattelan ha accolto nel salotto del suo E poi c’è Cattelan, il late show di Sky Uno HD. Col re dei quiz televisivi Alessandro ha fatto rivivere lo storico Milionario, coinvolgendo una persona fra il pubblico e inscenando una delle storiche chiamate a casa del celeberrimo quiz L'articolo “Chi vuol essere milionario?”, special edition a “E poi ...

Gerry Scotti a E poi c'è Cattelan/ Video : “Chi vuol essere milionario?” - lo scherzo telefonico : Gerry Scotti è stato ospite di Alessandro Cattelan nel suo "E poi c’è Cattelan". Il re dei quiz ha fatto rivivere lo storico "Chi vuol essere milionario?" con uno scherzo telefonico.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 14:05:00 GMT)

Ficarra e Picone tornano a Striscia la notizia - il saluto di Michelle Hunziker e Gerry Scotti : Ficarra e Picone tornano a condurre Striscia la notizia da lunedì 5 febbraio su Canale 5: prendono il posto di Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Ficarra e Picone a Striscia la notizia 2018 Per il duo comico siciliano si tratta della quattordicesima stagione consecutiva dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci, dove resteranno […] L'articolo Ficarra e Picone tornano a Striscia la notizia, il saluto di Michelle Hunziker e Gerry ...

”Peccato solo che…”. Striscia la Notizia - arriva il colpo di scena che nessuno si aspettava. Michelle Hunziker se ne va e con lei Gerry Scotti. Sorpresa : ecco chi prende il loro posto. Una strana “coincidenza” che non si poteva non notare : colpo di scena a Striscia la Notizia. Michelle Hunziker e Gerry Scotti lasciano la conduzione del programma. Tristi? E sapete chi prenderà il loro posto? Da lunedì 5 febbraio 2018 dietro il bancone di Striscia La Notizia ci saranno Ficarra e Picone che condurranno fino al 9 giugno. Caso strano, ma soprattutto è un caso? Anche stavolta, mentre la conduzione del tg satirico più irriverente della tv è affidata a Ficarra e Picone, si vota. E infatti ...

Gerry Scotti : il divorzio è stato un fallimento - mi vergognavo! : Gerry Scotti è uno dei conduttori Mediaset che non sbandiera mai la sua vita privata. Questa volta però in un’intervista ha raccontato del suo matrimonio e della sofferenza che ha provato a causa del divorzio. Una verità che ancora pesa sul suo presente! Gerry Scotti in un’intervista racconta il dolore che ha provato dopo essersi separato! Gerry Scotti è uno dei pochi presentatori considerati la punta di ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Ultima settimana per Michelle Hunziker e Gerry Scotti : Ultima settimana a STRISCIA la NOTIZIA per Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Appuntamento alle 20.40 su Canale 5 con una nuova puntata del tg satirico di Antonio Ricci. (Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 12:52:00 GMT)

Gerry Scotti : ‘Il mio lavoro mi ha salvato dalla depressione dopo il divorzio’ : Nel corso di una lunga intervista a La Stampa, Gerry Scotti si è raccontato a tutto tondo tra lavoro, vita privata, affetti e obiettivi per il futuro. Il conduttore pavese non si è nascosto e ha raccontato anche dei dettagli molto personali, rivelando anche che uno dei più grandi dolori della sua vita è stata la separazione con la prima moglie e che è stato fortunato che il trauma del divorzio non lo abbia segnato ancor più profondamente: Per ...