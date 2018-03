Generali | gli azionisti pigri e il rischio di un' opa straniera

Al Centro Pavesi la Consulta e gli Stati Generali della Pallavolo italiana : ... , Marco Paolini , Allenatore e Consigliere Federale - Tecnici, , Massimo Righi , Amministratore Delegato Legavolley maschile, , Valter Borellini , Docente SdS Management dello Sport, e Davide ...

Venerdì e sabato al Centro Pavesi la Consulta e gli Stati Generali della Pallavolo italiana : L'evento, dedicato esclusivamente agli addetti ai lavori e ai dirigenti federali, sarà visibile in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione italiana Pallavolo a questo link QUI NEWS ...

Al Villaggio per la Terra il Festival Educazione alla Sostenibilità e gli Stati Generali dell’Ambiente dei Giovani : Un momento di grande festa, ma anche un’opportunità di confronto e di crescita per i Giovani sui temi della Sostenibilità ambientale e sociale: è il Festival Educazione alla Sostenibilità, che si terrà il 23 e il 24 aprile presso il Galoppatoio di Villa Borghese all’interno del Villaggio per la Terra 2018, la più grande manifestazione ambientale del Paese. Il Festival è organizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ...

Generali - 280 milioni al Salotto Quasi 500 milioni ai fondi esteri Così il Leone fa contenti gli azionisti : Nonostante la giornata poco felice per l’intero comparto finanziario italiano, gli analisti continuano ad avere una valutazione positiva su Generali. Difficile non essere d’accordo visto che il rendimento in termini di dividendi è superiore al 5% (nonostante un guadagno del 7% nell’ultimo anno). Lo scenario non sembra destinato a mutare neppure a seguito dei rialzi dei tassi previsti nei prossimi mesi, Così alcuni soci come i Benetton sono ...

Da Gioia Tauro a Verona - gli industriali calabresi preparano le Assise Generali di Confindustria : Nella stessa misura è grande il valore simbolico della location scelta, la sala Consiliare di un Comune sciolto per infiltrazioni mafiose, per testimoniare la vicinanza del mondo imprenditoriale alle ...

Generali premiata per il migliore Net Promoter Program del mondo : ... il Net Promoter System in 54 business unit, inviando ad oggi quasi 5,5 milioni di sondaggi e ricevendo oltre un milione di risposte da clienti, agenti e intermediari in tutto il mondo. Isabelle ...

Disabilità - a Modica gli Stati Generali degli Enti : Si riuniranno giovedì a Modica gli Stati generali degli Enti del distretto socio-sanitario n.45 per progettare il progetto "Dopo di Noi"

Contesto - offerta e sostegno : a Cuneo si programmano gli stati Generali delle politiche giovanili : Ma cosa significa fare politica per i giovani? "Il primo passo è coinvolgere la fascia di giovani che rimane fuori dalle politiche attive della comunità. Per farlo è giusto partire - ha sottolineato ...

Giovani e politica. Il Vallo di Diano presente a Roma agli 'Stati Generali delle Politiche Giovanili' : Come riscontrato nei dibattiti, ormai la maggior parte dei Giovani non manifestano un interesse per l'attività politica e questo è un problema serio dal momento che noi Giovani siamo il futuro. ...

A Roma gli 'stati Generali' del Forum Nazionale dei Giovani - : 'I nostri Stati generali delle politiche Giovanili- aggiunge- avranno particolari focus sulla rappresentanza politica e sociale, la formazione, l'innovazione, il lavoro e i diritti, l'Europa e il ...