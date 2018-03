Galaxy S7 e S7 Edge a sorpresa l’aggiornamento con le patch sicurezza di marzo 2018

Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge si aggiornano con le patch di sicurezza di marzo : Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di sicurezza per i suoi "vecchi" top di gamma, il Samsung Galaxy S7 e il Samsung Galaxy S7 Edge L'articolo Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge si aggiornano con le patch di sicurezza di marzo proviene da TuttoAndroid.

I Samsung Galaxy S7 e S7 Edge non sono certo smartphone freschi di lancio, ormai superati da ben due generazioni di successori (i Galaxy S8 e gli S9). Per questo motivo non pochi possessori dei due device potrebbero essere interessati alla loro vendita e una nuova Soluzione è garantita dal sito Trendevice che fino a poco tempo fa acquistava solo iPhone e iPad usati ma che da poco ha cominciato pure a fornire delle interessanti quotazioni per i

Abbiamo messo a confronto Samsung Galaxy S9 Plus con il suo celebre predecessore, Galaxy S7 Edge sulla base di 10 punti. Vale la pena fare il passaggio?

C'è una pioggia di segnalazioni in queste ore da parte di utenti in possesso di un Samsung Galaxy S7 Edge, in quanto finalmente anche il modello no flat in commercio in Italia sta ricevendo una volta per tutte l'aggiornamento con la patch per la sicurezza di febbraio. Al dì là del solito upgrade mensile, a quanto pare ora disponibile proprio per tutti sia con la tanto attesa notifica per procedere via OTA, sia con apposito link al download,

Arrivano le patch di sicurezza di febbraio per Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge. L'aggiornamento distribuito da Samsung che le contiene pesa circa 220 MB

Nell'ultimo periodo la batteria di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge ha iniziato seriamente a scricchiolare, tanto da indurre più di qualcuno a puntare il dito contro l'aggiornamento XXU2DRB6 (il pacchetto sembra aver dato l'idea di mettere in ginocchio l'autonomia dei device, anche se poi alla fine sappiamo bene tutti che le prime impressioni potrebbero pure risultare infondate, e che l'assestamento di un qualsivoglia patch, piccola o grande che sia,

Procedono a buoni ritmi i lavori per portare su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, visti gli ultimi risvolti, pronti a raccontare di un nuovo dump relativo ad un firmware basato sulla versione biscottata dell'OS mobile, di fattura molto più recente rispetto a quella trapelata nelle scorse settimane. Si tratta della build su cui gli ingegneri al servizio del brand asiatico stanno attualmente mettendo mano,

L'ultimo aggiornamento del Samsung Galaxy S7 e S7 Edge con patch di sicurezza del mese di febbraio ha portato prepotentemente in auge la discussione sui problemi di ricezione del telefono che sembra manifestare non poche anomalie in chiamata. L'errore è stato tristemente noto per mesi al primo avvento di Nougat ed è tornato a far parlare di se solo pochi giorni fa, quando i modelli Wind del top di gamma 2016 hanno cominciato a ricevere un nuovo

Ci sono diverse cose che dobbiamo tenere a mente in queste ore se disponiamo di un Samsung Galaxy S7 o un Galaxy S7 Edge no brand, qualora dovesse esserci arrivata oggi 14 febbraio la tanto attesa notifica per procedere con il download dell'aggiornamento mensile. Per una volta, infatti, la versione più popolare e diffusa dello smartphone non è stata la prima a fare questo step, in quanto nei giorni scorsi il medesimo step è stato fatto dai

Finalmente anche i dispositivi NO Brand, senza operatore telefonico, dei Samsung Galaxy S7 e S7 Edge stanno ricevendo il nuovo aggiornamento firmware: link download.Vi avevamo informato qualche giorno fa del nuovo aggiornamento firmware di inizio marzo per i modelli S7 e S7 Edge Brandizzati Vodafone, e giusto due giorni fa dei modelli Brandizzati Wind.Samsung Galaxy S7 e S7 Edge No Brand, a marzo 2018 nuovo aggiornamenti firmware: i dettagliOggi

Continua a far molto discutere l'aggiornamento di febbraio riservato ai Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Wind, sublimatosi nella serie firmware XXU2DRB6. Come già vi avevamo accennato nel weekend, alcuni utenti nel post-upgrade (alcuni la leggono come una semplice coincidenza, altri no) avrebbero preso a lamentare dei Problemi di ricezione anche piuttosto invasivi, che, nel peggiore dei casi, impedirebbe addirittura di effettuare e ricevere chiamate

Ecco il nuovo aggiornamento firmware di marzo 2018 per i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge brandizzati Wind: non si tratta ancora di Android Oreo 8.0.Dopo avervi informati che Vodafone alcuni giorni fa aveva rilasciato l'aggiornamento firmware di marzo 2018 per i Galaxy S7 e S7 Edge, vi segnaliamo che da poche ore anche Wind sta rilasciando quest'aggiornamento.Galaxy S7 e S7 Edge Wind: ecco i nuovi aggiornamenti firmware di marzo 2018Più

