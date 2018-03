Gabrielli al Papa | Isis minaccia incombente Preoccupa l' attenzione della

huffingtonpost

(Di lunedì 26 marzo 2018) L'costituisce per l'Italia, ile il Vaticano una". Sono parole del capoPolizia Franco, ricevuto dal Pontefice insieme agli agenti dell'Ispettorato di Polizia presso il Vaticano per gli auguri di Pasqua."Gli uomini e le donnePolizia di Stato, che concorrono alla sua sicurezza, continueranno a garantire la sicurezza di questa Sede Santa eSua persona e di questa straordinaria grande città di Roma, sedecristianità, che dalla propaganda terroristica e jihadista è portata a simbolo da colpire", ha dettorivolgendosi al. "Questi tempi trascorsi non ci convincono dell'ineluttabilità degli eventi, del fatto che lasia passata. La, ma gli uomini e le donnepolizia sapranno fare argine a tutto quanto di male è intorno a noi". Ed ancora: ...