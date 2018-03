Fs : accordo con Banca Etica per progetti riuso stazioni e linee ferroviarie (2) : (AdnKronos) - Banca Etica, sottolinea Messina, è "nata per gestire risorse finanziarie di famiglie, persone, organizzazioni, società ed enti, orientando i loro risparmi verso la realizzazione del bene comune della collettività". L'intesa con Fs Italiane, aggiunge, è "un’occasione per mettere in prat

Fs : accordo con Banca Etica per progetti riuso stazioni e linee ferroviarie : Milano, 26 mar. (AdnKronos) – Finanziare e attuare progetti per la riqualificazione e il riuso sociale, ambientale e culturale di circa 450 stazioni impresenziate e delle linee ferroviarie dismesse del network di Rete ferroviaria italiana. E’ l’obiettivo di un protocollo d’intesa firmato oggi a Milano da Renato Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale di Fs Italiane e da Alessandro Messina, direttore ...

Fs : accordo con Banca Etica per progetti riuso stazioni e linee ferroviarie (2) : (AdnKronos) – Banca Etica, sottolinea Messina, è “nata per gestire risorse finanziarie di famiglie, persone, organizzazioni, società ed enti, orientando i loro risparmi verso la realizzazione del bene comune della collettività”. L’intesa con Fs Italiane, aggiunge, è “un’occasione per mettere in pratica iniziative di rigenerazione territoriale secondo i principi della finanza Etica: con pari attenzione cioè ...

Governo - Salvini : 'accordo con M5s? Non escludo nulla' - : Il leader della Lega su una possibile intesa con i pentastellati: "Possibile lavorare insieme, però su un programma di centrodestra". Berlusconi: "Nostra coalizione ha vinto, i 5 Stelle sono arrivati ...

Go Internet vola su accordo con Linkem per frequenze e ingresso azionariato : vola a Piazza Affari GO Internet , dopo l'annuncio dell'ingresso di Linkem nel capitale . Il titolo guadagna il 6,6% a 1,365 euro. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una ...

Come ha reagito Berlusconi all'accordo Lega-M5s sui presidenti di Camera e Senato : Sabato 23 gli strali contro la mossa di Salvini di virare su Bernini, la domenica successiva la tregua con Berlusconi che dice di fidarsi dell'alleato, accogliendolo di primo mattino e poi dopo la consacrazione alla presidenza del Senato di Elisabetta Casellati. In poche ore è cambiato di nuovo lo scenario. Grazie alla mediazione di Fratelli d'Italia e alla decisione del Cavaliere di cercare una via d'uscita. Ma ...

Elisabetta Casellati - presidente del Senato/ accordo M5s e centrodestra : perché è la “pasdaran” di Berlusconi : Elisabetta Casellati: ex membro del CSM, è accanto a Berlusconi dal 1994. In passato la polemica per l'assunzione della figlia a capo della sua segreteria e le accuse di golpe.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 23:43:00 GMT)

Tiene l'accordo M5s-Lega : al Senato eletta Casellati - Fico alla Camera - Gentiloni si dimette - Mattarella apre consultazioni dopo Pasqua : Tanta emozione nell'assistere a questo cambiamento della Politica del nostro Paese. Buon lavoro, Presidente. - Chiara Appendino , @c_appendino, 24 marzo 2018 12 di 14 Congratulazioni a @Roberto_Fico ,...

Governo - Romani : “Oggi intravista geometria politica che porta ad accordo tra parte consistente del centrodestra e M5s” : “Delusione? Anzi, mi sono liberato di un peso”, dice Paolo Romani allontanandosi dal Senato, dopo la proclamazione della nuova presidente, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Quanto alle geometrie politiche rappresentate dall’accordo sulle presidenze delle Camere, l’esponente di Forza Italia vede un possibile accordo tra una parte “consistente” del centrodestra e il M5s per dare vita a un’esecutivo: ...

La pasdaran di Silvio Elisabetta Casellati presidente del Senato con accordo centrodestra-M5s : Roma, 24 mar. , askanews, Elisabetta Alberti Casellati è la nuova presidente del Senato. Ha superato il quorum necessario per essere eletta e l'aula di Palazzo Madama ha salutato con un applauso. '...

Assemblea UDC : accordo istituzionale - Berna nasconde verità : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Kosovo-Serbia : necessità nuova fase dialogo e accordo sui comuni - temi al centro dell'incontro tra Mogherini - Vucic e Thaci : L'alto rappresentante per la politica estera Ue ha sottolineato il costante impegno di entrambi i presidenti per la normalizzazione delle relazioni tra il Kosovo e la Serbia e ha ricordato che i ...

Trump sceglie Bolton. L'accordo con l'Iran adesso ha le ore contate : Con l'ultimo avvicendamento il tycoon ha messo in mano la politica estera degli Stati Uniti ad una triade di paladini della linea dura: oltre Bolton c'è Mike Pompeo, che sostituirà a fine mese Rex ...

Elezione delle Camere - accordo M5S-centrodestra : Fico alla Camera e Berlusconi lancia Casellati al Senato : accordo Cinque Stelle e centrodestra per le elezioni dei presidenti di Camera e Senato. Il M5S voterà Roberto Fico presidente alla Camera sin dalla prima chiama di sabato 24 marzo. È...