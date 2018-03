«Frizzolone» | presentatore della porta accanto che ci ha fatto compagnia|Quando la Rai

corriere

: «Frizzolone», il presentatore della porta accanto che ha tenuto compagnia a tutti noi - Corriere : «Frizzolone», il presentatore della porta accanto che ha tenuto compagnia a tutti noi - zazoomblog : «Frizzolone» presentatore della porta accanto che ha tenuto compagnia a tutti noi - #«Frizzolone» #presentatore… - PditommasoDi : RT @Corriere: «Frizzolone», il presentatore della porta accanto che ha tenuto compagnia a tutti noi -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Per tutti gli addetti ai lavori era «»: un modo per porre l’accento sulla sua simpatia. Credeva alla solidarietà, quella vera; non si è mai atteggiato a fenomeno; ha saputo, più di ogni altra cosa, tenere compagnia