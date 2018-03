Frizzi | Napolitano | scomparsa colpisce e addolora

meteoweb.eu

(Di lunedì 26 marzo 2018) Roma, 26 mar. (AdnKronos) – “La repentinadi Fabriziomiprofondamente. Un uomo ancor giovane e validissimo, che mi aveva raccontato la sua angoscia, quando fu colpito da un primo serio attacco neurologico, per l’ombra che era venuta a cadere sul rapporto affettuosissimo con la sua compagna e con la loro ancor piccola bambina”. Così, in una nota, il Presidente emerito Giorgio.“Un grande professionista della comunicazione televisiva – prosegue – che aveva partecipato nel modo più felice e brillante anche a importanti iniziative della Presidenza della Repubblica durante gli anni del mio mandato. Un conduttore solare e vivace della popolare trasmissione a lui affidata, che ce lo aveva fatto apparire rinato dopo il serio colpo già subito. E’ perciò davvero come non mai sincera e commossa la mia ...