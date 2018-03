Frizzi e la scoperta della gentilezza | parola antica ma trascurata – L’Istantanea

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 marzo 2018) Un grande poeta italiano e mio caro amico, Pierluigi Cappello, scomparso pochi mesi fa, era spesso chiamato il poeta. Per la capacità dei suoi versi di trasformarsi in carezza, per lo lo sguardo dolce e mite del suo pensiero, il semeconoscenza. Eè lache oggi si unisce a un'altra persona molto popolare che è andata via: quella di Fabrizio. Non c'è confronto culturale tra i due personaggi, ma non è questo che ora conta. Vale di più, forse, il fatto che la morte dici abbia costretto a riaprire il vocabolario e rileggere questacosì, bella ma: la.