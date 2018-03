Frizzi | camera ardente in Rai | funerali mercoledì in piazza del Popolo

Fabrizio Frizzi : camera ardente in Rai - i funerali mercoledì 28 marzo : Fabrizio Frizzi sarà accolto da 'Mamma' Rai per l'ultimo saluto: la camera ardente di Frizzi sarà, infatti, allestita nella sede Rai di Viale Mazzini 14 domani, martedì 27 marzo 2018, e sarà aperta dalle 10.00 alle 18.00. Un modo per gli amici, i colleghi e il pubblico che gli voleva bene per quel suo modo discreto e affettuoso di entrare nelle case di tutti gli italiani con delicatezza, rispetto, "in punta di piedi" come amava dire, ma ...

