Frizzi | Admo Padova | donò il suo midollo osseo senza grande clamore 2

Frizzi : Admo Padova - donò il suo midollo osseo senza grande clamore : Padova, 26 mar. (AdnKronos) – ‘Alle 6 di questa mattina quando mi hanno mandato un messaggio per dirmi che era morto Fabrizio Frizzi sono rimasto senza parole’. Così Stefano Bellon per anni anima della Fondazione Città della Speranza ma prima ancora uno dei fondatori di Admo Padova, l’associazione donatori di midollo osseo, ricorda Fabrizio Frizzi.Bellon ricorda Fabrizio Frizzi come un amico ‘Padovano” e di ...