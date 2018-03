Francia - economia cresce più delle attese : Su anno l'economia transalpina è cresciuta del 2,5%, come indicato nella stima preliminare. Le spese dei consumatori decelerano con un incremento dello 0,2% dopo il +0,5% precedente anche la spesa ...

Francia - la Banca Centrale conferma le stime sull'economia del primo trimestre : Nel primo trimestre l'economia della Francia si continuerà a crescere come previsto. A dirlo la Banque de France, che ha confermato le previsioni sul PIL dei primi tre mesi del 2017 al +0,4% su base

Francia - la Banca Centrale conferma le stime sull'economia del primo trimestre : Teleborsa, - Nel primo trimestre l'economia della Francia si continuerà a crescere come previsto. A dirlo la Banque de France , che ha confermato le previsioni sul PIL dei primi tre mesi del 2017 al +0,4% su base trimestrale come ...

Francia - la Banca Centrale conferma le stime sull'economia del primo trimestre : Nel primo trimestre l'economia della Francia si continuerà a crescere come previsto. A dirlo la Banque de France , che ha confermato le previsioni sul PIL dei primi tre mesi del 2017 al +0,4% su base trimestrale come ...

Francia - Nutella in offerta. Ministro economia : basta promozioni così - : Sull' operazione commerciale che ha provocato nei giorni scorsi risse tra clienti in diversi supermercati dure critiche del governo transalpino che ora discute su misure per frenare le guerre dei ...

Francia - economia florida - PIL 2017 +1 - 9% - dopo forte 4° trimestre : Teleborsa, - L'economia francese ha mantenuto un passo sostenuto nel 4° trimestre dell'anno , superando le attese degli analisti e chiudendo il 2017 con una crescita dell'1,9% , molto più forte dell'1,1% registrato ...

Francia - economia florida - PIL 2017 +1 - 9% - dopo forte 4° trimestre : L'economia francese ha mantenuto un passo sostenuto nel 4° trimestre dell'anno, superando le attese degli analisti e chiudendo il 2017 con una crescita dell'1,9%, molto più forte dell'1,1% registrato

Francia - economia florida - PIL 2017 +1 - 9% - dopo forte 4° trimestre : L'economia francese ha mantenuto un passo sostenuto nel 4° trimestre dell'anno , superando le attese degli analisti e chiudendo il 2017 con una crescita dell'1,9% , molto più forte dell'1,1% registrato ...

Francia - la Banca Centrale alza le stime sull'economia del quarto trimestre : Nel quarto trimestre l'economia della Francia si è rafforzata più del previsto grazie all'accelerazione di industria e servizi. A dirlo la Banque de France, che ha alzato le previsioni sul PIL degli

Francia - la Banca Centrale alza le stime sull'economia del quarto trimestre : (Teleborsa) - Nel quarto trimestre l'economia della Francia si è rafforzata più del previsto grazie all'accelerazione di industria e servizi. A dirlo la Banque de France , che ha alzato le previsioni sul PIL degli ultimi tre mesi del ...