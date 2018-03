Francia | anche la compagna del terrorista era schedata

Francia - anche la compagna del terrorista Lakdim era schedata : Non soltanto Radouane Lakdim, ma anche la sua compagna, in stato di fermo da venerdì, era schedata "S", cioè a rischio radicalizzazione. Lo si apprende in Francia da fonti dell'inchiesta sul triplice ...

Francia : Santanché - nuovo governo affronti immigrazione incontrollata : Milano, 24 mar. (AdnKronos) – “Quello che è accaduto in Francia è terribile ed è un chiaro messaggio che il terrorismo islamico tesse ancora le sue trame attraverso cellule impazzite che da un momento all’altro possono scatenare l’inferno. Questo ci spinge a non abbassare la guardia anche da noi e a non illuderci di sembrare immuni da un pericolo reale. Mi auguro che il nuovo governo prenda ogni misura per contrastare un ...

Francia - preso d'assalto supermercato a Trebes : 4 morti - ucciso anche il terrorista - Voleva il rilascio di Abdeslam : I clienti presi in ostaggio sono usciti dal supermercato prima dell'irruzione delle teste di cuoio. L'uomo armato è rimasto all'interno soltanto con un ufficiale della gendarmeria che era presente al ...

Francia - Tatarusanu attacca la Ligue 1 : “Neanche un minuto di silenzio per Astori…” : Francia, Tatarusanu attacca la Ligue 1: “Neanche un minuto di silenzio per Astori…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Francia, Tatarusanu- Compagni di squadra alla Fiorentina, ma anche grandi amici. Tatarusanu ricorda Davide Astori puntando il dito contro la Lega Francese, rea di non aver predisposto neanche 1 minuto di silenzio per la ...

In Francia l'appello degli attori : "Quote rosa anche al cinema" : Quote rosa per la parità dietro la macchina da presa. Così un centinaio di professionisti del cinema, tra cui Juliette Binoche , chiedono, attraverso il quotidiano francese Le Monde , più fondi per le ...

Coppa di Francia - impresa di Chambly e Les Herbiers. In semifinale anche il Psg : Tutto ciò rende ovviamente avvincente e imprevedibile la competizione, regalandoci belle storie di sport dove il 'Davide' di turno riesce a battere Golia. Un formato interessante a cui sembrano ...

Francia - consumi famiglie a picco anche a gennaio e sotto attese : Teleborsa, - Accelera la caduta dei consumi delle famiglie francesi a gennaio , proseguendo il trend avviato il mese precedente. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di Statistica Nazionale ...

Maltempo - il Burian sfonda anche in Francia e porta neve e gelo persino in Costa Azzurra - temperature tra -2°C e -15°C in tutto il Paese - ed è solo l’inizio [GALLERY] : 1/18 ...

Francia - Macron propone la leva obbligatoria anche per le donne. Avrà capito che non è femminismo? : E’ recente la notizia di una dichiarazione del presidente francese Emmanuel Macron a proposito di una riesumata proposta di leva obbligatoria. Ciliegina sulla torta: la leva obbligatoria vorrebbe essere estesa anche alle donne. Il presidente Macron deve aver confuso la storia della leva con quell’altra sul suffragio universale. Non nego che vi siano donne che scelgano di fare quella carriera e non entro nel merito delle motivazioni ...

Terremoti - scossa di 3.4 davanti alle Eolie. Sisma anche in Francia - avvertito in Liguria : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 2:13 davanti l'isola siciliana di Lipari. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia , Ingv, , il Sisma ...