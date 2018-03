Francesca Cipriani all’Isola | piccolo malore e inaspettati progressi

Isola dei Famosi 2018 - Filippo Nardi : Bianca Atzei una stratega - Francesca Cipriani merita di vincere : Filippo Nardi ha commentato la propria avventura vissuta su L'Isola dei Famosi 13, durante un'intervista rilasciata alla conduttrice Giada Di Miceli, nel corso di una puntata del programma radiofonico Non succederà più, in onda su Radio Radio.L'ex concorrente del Grande Fratello 2, di professione dj, ha esordito, parlando del suo rapporto con Bianca Atzei. Dopo un'iniziale complicità, tra il dj inglese e la cantante sarda, erano ...

L'Isola dei Famosi 2018 - Valeria Marini e Francesca Cipriani : pace siglata? (video) : L'Isola è fonte di scontri, ma è anche il posto in cui c'è sempre occasione per sotterrare l'ascia di guerra. Ne sanno qualcosa Valeria Marini e Francesca Cipriani, memori dello scontro avvenuto qualche puntata fa nello studio del reality show di Canale 5.Le due showgirl avevano partecipato insieme ad una puntata di Casa Signorini qualche tempo fa, ma pare che la Marini avrebbe rifiutato di stare in trasmissione vista la presenza della ...

“Nel seno! Lo nasconde lì”. Disastro Francesca Cipriani (e Isola dei Famosi - di nuovo nei guai). La ex Pupa si rotola nella sabbia ma basta una sola inquadratura a sputtanare tutto : il bikini si scosta e… Sbam! Tutto alla luce del sole : L’Isola dei Famosi ogni settimana perde ‘pezzi’ ma, per ora, non Francesca Cipriani che, non ce ne vogliano gli altri naufraghi, è probabilmente la vip che dà più soddisfazioni in Honduras, laddove per ‘soddisfazioni’ si intendono risate e sano trash, si badi bene. Non sarà stata una casualità che tra tanti personaggi Famosi (sicuramente più di lei e dei concorrenti rimasti in gioco) la scelta sia ricaduta ...

Isola - giorno 59. Valeria Marini a Francesca Cipriani : «Chiedimi scusa». Le due provano a chiarirsi e poi si danno un bacio : Isola dei Famosi 2018 - Valeria e Francesca All’Isola dei Famosi 2018 è arrivato il tanto atteso chiarimento (non senza qualche stoccata) tra Valeria Marini e Francesca Cipriani. La tensione però si fa sentire tra Franco e Simone, e anche Elena – sull’Isola che non c’è – è particolarmente agguerrita. Isola dei Famosi, giorno 59| Franco contro Simone Prima di dormire i naufraghi sono intorno al fuoco, tranne Simone ...

Francesca Cipriani e Valeria Marini fanno pace all’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi: Valeria Marini e Francesca Cipriani si sono chiarite Poco fa è andata in onda una nuova puntata del daytime dell’Isola dei Famosi 13. E a far molto parlare i numerosi telespettatori sono state senza ombra di dubbio Valeria Marini e Francesca Cipriani. Il motivo? Le due si sono finalmente chiarite. Difatti ad un certo punto la Marini è andata incontro a Francesca Cipriani, asserendo senza tanti mezzi termini: ...

Valeria Marini e Francesca Cipriani : all’Isola arriva finalmente il chiarimento : Valeria Marini e Francesca Cipriani: all’Isola dei Famosi il chiarimento e poi la pace L’astio e l’attrito tra Valeria Marini e Francesca Cipriani sembrerebbe essere stato messo definitivamente da parte grazie proprio all’Isola dei Famosi. Francesca Cipriani e Valeria Marina, infatti, trovatesi per la prima volta faccia a faccia dopo la diretta di martedì sera, dopo […] L'articolo Valeria Marini e Francesca ...

Isola - giorno 58. Francesca Cipriani imita Valeria Marini. Simone : «Non ho nominato Jonathan perchè non è degno della mia nomination» : Isola dei Famosi 2018 - Francesca Cipriani Dopo la nona puntata dell’Isola dei Famosi 2018 (clicca qui per sapere cosa è successo) i naufraghi tornano alla base, accompagnati da Valeria Marini che sarà la governante della settimana. Francesca, Simone e Franco hanno modo di commentare la nomination ricevuta: sono proprio i due maschietti i più risentiti. Isola dei Famosi, giorno 58| Valeria Marini sbarca su Playa Dos Alessia Mancini (la ...

