Forum | Palombelli ricorda Maretta Scoca e Fabrizio Frizzi Video

Barbara Palombelli - il lutto gravissimo a Forum : morta il giudice Maretta Scoca : gravissimo lutto per Barbara Palombelli e Mediaset : è morta a 79 anni Maretta Scoca , storico giudice di Forum . Dal settembre 2007 ha partecipato alla Sessione Pomeridiana del tribunale su Rete4 e ...

Maretta Scoca è morta : lutto per Forum e Barbara Palombelli : Barbara Palombelli e Forum piangono la morte di Maretta Scoca Questa notte, all’età di 79 anni, è morta Maretta Scoca, volto storico di Forum. Barbara Palombelli deve dire addio ad un’altra grande perdita anche per la trasmissione giuridica. Dal settembre 2007 Maretta Scoca ha partecipato alla Sessione Pomeridiana del tribunale di Forum su Rete4 e dal 2012 sia a Lo Sportello di Forum che nel programma mattutino di Canale 5. La giudice ha avuto ...

Barbara Palombelli - le dichiarazioni degli attori : 'Forum è tutto finto' : Forum , il programma che dal 2013 conduce Barbara Palombelli , continua ad avere il suo discreto successo. In tanti si sono chiesti come sia possibile che il tribunale televisivo riesca ad ottenere ...

“Quanti soldi danno agli attori”. Forum - tutto svelato. Non solo il compenso - anche i retroscena della trasmissione di Barbara Palombelli. Parola ai protagonisti : “Ecco come funziona e cosa ci dicono di fare” : Forum, la trasmissione condotta da Barbara Palombelli, si serve di attori. Non è una novità. Era stata la stessa padrona di casa a confermarlo. Intervistata tempo fa dal settimanale Tivu, la Palombelli era stata chiarissima nello spiegare il meccanismo dietro il confezionamento delle puntate che vanno in onda: “A volte, poche, vengono in studio i diretti interessati. Altrimenti noi facciamo interpretare le parti in causa da chi, per ...

Forum con la Palombelli - gli attori svelano : “Recitiamo un copione” : Barbara Palombelli, Forum: gli attori svelano alcuni retroscena Dal lunedì al venerdì, subito dopo Mattino Cinque, Barbara Palombelli conduce Forum, lo storico programma di Canale 5, con molti temi legati anche al diritto alla vita e ai nuovi modelli di famiglie sempre più diffusi. La trasmissione del daytime di Canale 5 sta ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti: 21,5% di share è la media stagione finora registrata. Le cause ...

“Altro che Barbara Palombelli!”. Chi condurrà il Gf Nip. La signora di Forum ha parlato ed è stata categorica : niente Grande Fratello per lei. Al suo posto? Un nome che farà piacere a molti - mentre altri inorridiranno. Già - perché la nuova conduttrice o la odi o la ami - ma una cosa è certa : con lei il reality farà il botto : Negli ultimi tempi si è fatto ancora un gran vociare su chi condurrà la prossima edizione del Grande Fratello Nip. Il reality più famoso d’Italia tornerà in tv dopo una pausa, sulla scia del successo ottenuto dal suo parente ricco: il Vip. Sulla conduzione erano state fatte molte ipotesi. Da Belen a Nadia Toffa a Ilary Blasi, per arrivare al nome insolito di Barbara Palombelli che al momento sembrava quello più accreditato. Agli ...

Forum - I CINQUE ASSISTENTI DI BARBARA PALOMBELLI / Chi sono? Il loro esordio e i progetti per il futuro : Chi sono i CINQUE ASSISTENTI di BARBARA PALOMBELLI a FORUM? Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha intervistato Paololo, Edoardo, Sofia, Ladislao e Camilla.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 10:10:00 GMT)

Grande Fratello - Barbara Palombelli - da Forum al reality : la presentatrice sbaraglia la concorrenza di Belen : La moglie di Francesco Rutelli, Barbara Palombelli alle redini del Grande Fratello Vip: ecco la novità del reality di Canale 5 Barbara Palombelli sarà alla conduzione del Grande Fratello nella sua ...

Aggredite le figlie di Roberto Giacobbo/ La denuncia di Barbara Palombelli a Forum : Barbara Palombelli apre Forum denunciando l'aggressione subita dalle figlie del conduttore di Voyager Roberto Giacobbo e chiedendo giustizia per chi viene portato in manette in centrale(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 11:43:00 GMT)

Barbara Palombelli stacanovista : con Forum batte tutti i colleghi : Barbara Palombelli con Forum è la conduttrice più presente in tv Non sono Barbara d’Urso o Maria De Filippi, come si potrebbe erroneamente pensare, le vere regine di Canale 5, o meglio della tv in generale: secondo quanto scritto oggi da Spy, in un articolo firmato Francesco Canino, è infatti Barbara Palombelli la conduttrice impegnata in tv con il maggior numero di ore di diretta a settimana! Sicuramente meno gettonata dal gossip rispetto ...

Barbara Palombelli al Grande Fratello?/ La nuova edizione in primavera : la frecciatina di Mastrota a Forum : Barbara Palombelli potrebbe condurre la quindicesima edizione del Grande Fratello su Canale 5. Tramontate definitivamente le ipotesi Belen Rodriguez e Anna Safroncik?(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 18:24:00 GMT)

Barbara Palombelli al Grande Fratello?/ La nuova edizione in primavera : il volto di Forum conquista lo show? : Barbara Palombelli potrebbe condurre la quindicesima edizione del Grande Fratello su Canale 5. Tramontate definitivamente le ipotesi Belen Rodriguez e Anna Safroncik?(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 15:27:00 GMT)

Federico Lampredi / Barbara Palombelli piange in diretta : morta la mamma dell'autore di Forum : Commozione a Forum per la conduttrice Barbara Palombelli e il suo pubblico che hanno detto addio a Daniela, madre dell'autore Federico Lampredi. Ecco i dettagli(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 12:21:00 GMT)