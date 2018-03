Formula E - Primi chilometri per la DS E-Tense FE 19

quattroruote

(Di lunedì 26 marzo 2018) La DS E-FE 19 ha percorso i suoi, ad una ventina di giorni dalla sua presentazione. La vettura, che rappresenta la nuova generazione di auto che competeranno nella prossima stagione del Campionato ABB FIAE, ha girato per una breve dimostrazione sullasfalto di Satory, nei pressi di Versailles, luogo in cui sorge la factory della DS Performance.Tutto pronto per la quinta stagione. Con le novità tecniche che verranno introdotte a partire dalla prossima edizione, la DS E-FE 19, sviluppata a partire dal 2016 dalla DS Performance - gruppo racing di casa DS - sarà spinta dal DS E-Motor 19, propulsore da 250 kW che monterà una batteria di 54 kW, capace di garantire la copertura della distanza di un intero ePrix. La categoria totalmente elettrica si prepara dunque ad accogliere un progetto tecnologico dal cuore francese di ampio respiro: la DS Performance, ...