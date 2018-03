Formula E - Primi chilometri per la DS E-Tense FE 19 : La DS E-Tense FE 19 ha percorso i suoi Primi chilometri, ad una ventina di giorni dalla sua presentazione. La vettura, che rappresenta la nuova generazione di auto che competeranno nella prossima stagione del Campionato ABB FIA Formula E, ha girato per una breve dimostrazione sullasfalto di Satory, nei pressi di Versailles, luogo in cui sorge la factory della DS Performance.Tutto pronto per la quinta stagione. Con le novità tecniche che verranno ...