Fognini fuori a Miami | battuto da Kyrgios

Miami Open - Fabbiano all'esordio - Fognini al secondo turno. Fuori Giorgi e Serena Williams : Esordio di Thomas Fabbiano nel 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 del 2018, in corso sui campi in cemento di Key Biscayne, in Florida. Il 28enne pugliese di San Giorgio Ionico, numero 86 del ...

Fabbiano all'esordio - Fognini al secondo turno. Fuori Giorgi e Williams : ... fresca vincitrice a Indian Wells Oggi al torneo di Miami scendono in campo altri pezzi da novanta del tennis femminile, a cominciare dalla numero uno del mondo, la romena Simona Halep che affronterà ...

Indian Wells - eliminati Fognini e Berrettini : fuori anche Dimitrov : Il 30enne campione ligure aveva cominciato bene il match, ma poi ha dovuto subire la rimonta del transalpino, numero 100 del mondo, che ha anche conquistato il primo successo dopo sei sfide con l'...

Tennis - Indian Wells : Fognini già fuori - Federer fermato dalla pioggia. Derby tra le sorelle Williams al terzo turno : Il 19enne greco Stefanos Tsitsipas, numero 71 della classifica mondiale, ha lottato alla pari con l'austriaco Dominic Thiem, numero 6 del mondo e quinto favorito del seeding, che è riuscito a ...

Tennis - Fognini eliminato da Chardy - fuori anche Berrettini : La cronaca. Dopo aver vinto il primo set Fognini è salito 4-1 nel secondo, con doppio break, ma il francese ha ripreso l'azzurro sul 5 pari e si è poi imposto nel tie-break. Fognini ha perso la ...

Tennis. Amara delusione per Fabio Fognini : è subito fuori ad Indian Wells : La battaglia - Il primo set vede un Fognini protagonista e il numero 19 al mondo riesce a portare via il primo parziale con un tonico 6/4, grazie al decisivo break soffiato al transalpino nel non ...

Tennis - Fognini si arrende a Verdasco : fuori in semifinale a Rio : RIO DE JANEIRO - Si ferma in semifinale il cammino di Fabio Fognini al torneo Atp di Rio de Janiero , terra rossa, montepremi di 1.461.560 dollari, . Il 30enne di Arma di Taggia, numero 21 Atp e ...

Rio - Fognini show : perde la racchetta ma vince il punto. Vinci fuori a Budapest : Ha dato prova di ottimi riflessi Fabio Fognini nel suo match vinto contro il brasiliano Thomas Bellucci nel primo turno di Rio de Janeiro. Sul set-point della seconda frazione Fabio ha vinto un punto ...

AUSTRALIAN OPEN 2018 / Diretta : Berdych fa fuori Fognini e incrocia Federer - ai quarti anche la Pliskova : Diretta AUSTRALIAN OPEN 2018 info streaming video e tv, Fabio Fognini perde in tre set contro Berdych e saluta il torneo. Roger Federer è ai quarti, Novak Djokovic eliminato da Hyeon Chung(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 15:37:00 GMT)

Australian Open 2018 : i risultati di oggi del tabellone maschile (22 gennaio). Cadono le stelle : fuori Djokovic - Thiem e Fognini. Benissimo Federer : Ottavi di finale della parte bassa del tabellone maschile: agli Australian Open di tennis la seconda settimana inizia col botto. Saluta Melbourne il nostro Fabio Fognini, testa di serie numero 25, sconfitto dal ceco Tomas Berdych, numero 19 del tabellone, in tre set, durati poco più di due ore: ora il ligure potrà concentrarsi sulla Coppa Davis. Bastano tre partite anche all’elvetico Roger Federer, numero 2 del seeding, che mette fine al ...

LIVE Australian Open 2018 - lunedì 22 gennaio in DIRETTA : Federer ed Halep ai quarti di finale. Avanti Keys e Kerber - fuori Fognini - Djokovic e Thiem. Ora derby ceco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. lunedì 22 gennaio particolarmente intenso sul cemento di Melbourne dove si disputerano gli ultimi ottavi di finale in programm. L’Italia si affida ad Fabio Fognini che sfiderà Tomas Berdych, in campo anche Federer contro Fucsovics e Djokovic-Chung. OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Australian Open (lunedì 22 gennaio): cronaca in tempo ...

LIVE Australian Open 2018 - lunedì 22 gennaio in DIRETTA : Federer ed Halep ai quarti di finale. Avanti Keys e Kerber - fuori Fognini e Thiem - Djokovic sotto 0-2 con Chung : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. lunedì 22 gennaio particolarmente intenso sul cemento di Melbourne dove si disputerano gli ultimi ottavi di finale in programm. L’Italia si affida ad Fabio Fognini che sfiderà Tomas Berdych, in campo anche Federer contro Fucsovics e Djokovic-Chung. OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Australian Open (lunedì 22 gennaio): cronaca in tempo ...

Australian Open 2018 : i risultati di oggi del tabellone maschile (18 gennaio). Avanti Fognini e Federer; fuori Goffin - Wawrinka e Sonego : Nella quarta giornata degli Australian Open, per il tabellone maschile è andato in scena il secondo turno della parte bassa: nottata agrodolce per i colori azzurri, con Fabio Fognini che batte in quattro set il russo Evgeny Donskoy e Lorenzo Sonego che perde in tre set dal transalpino Richard Gasquet. Al terzo turno Fognini affronterà un altro transalpino, Julien Benneteau, che elimina a sorpresa il il belga David Goffin in quattro set. ...

Australian Open 2018 - tutti i risultati di giovedì 18 gennaio : tabellone maschile. Fognini al terzo turno. Benneteau elimina Goffin! Federer e Zverev avanti - fuori Wawrinka : risultati QUARTA GIORNATA Australian Open – tabellone MASCHILE Rod Laver Arena non prima delle ore 4.00 DJOKOVIC, Novak (SRB) [14] vs MONFILS, Gael (FRA) 3-1 (4-6, 6-3, 6-1, 6-3) secondo match dalle ore 9.00 STRUFF, Jan-Lennard (GER) vs Federer, Roger (SUI) [2] 0-3 (6-4 6-4 7-6) Margaret Court Arena ore 1:00 THIEM, Dominic (AUT) [5] vs KUDLA, Denis (USA) 3-2 (6-7, 3-6, 6-3, 6-2, 6-3) secondo match dalle ore 9:00 SANDGREN, ...