Foggia | Stroppa Panchina d’Oro per la C ma il sogno del tecnico è un altro

Verso Parma-Foggia - mister Stroppa : ‘Partita da altri palcoscenici’ : Ieri pomeriggio mister Giovanni Stroppa ha risposto alle domande dei giornalisti presenti presso la sala stampa “Antonio Fesce” dello stadio “Pino Zaccheria”. Tra gli argomenti trattati, la notizia dei domiciliari concessi al patron Fedele Sannella - che era in carcere dal 24 gennaio scorso, per provvedimento emesso dal gip Giulio Fanales in base all’inchiesta che ha portato anche al commissariamento della società dauna - e l’imminente partita ...

Foggia - Stroppa : 'Spiace per gli errori arbitrali : ci manca un rigore' : Tonfo del Foggia sul campo del Perugia. Questo il commento ai microfoni di Sky Sport dell'allenatore rossonero, Giovanni Stroppa : 'Sull'episodio di Tonucci mi sembra che il pallone sia stato rimpallato prima dal ginocchio, il rigore su Nicastro era netto, sul tocco di mano di ...

Serie B Foggia - Stroppa : «Tifosi - ci serve il vostro sostegno» : Foggia - L'allenatore del Foggia Giovanni Stroppa ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Carpi. "Ora viene il difficile - ha ammesso il tecnico rossonero - avremo davanti una ...

Foggia - ecco il segreto di Stroppa : Chiamatelo "mago dei cambi". Giovanni Stroppa è riuscito a mandare in gol per ben undici volte calciatori che avevano iniziato la partita in panchina, trovando quindi la giusta sostituzione per riuscire ad aumentare i punti in classifica: quando hanno segnato i subentrati il Foggia non ha mai perso, ottenendo 5 vittorie e 4 pareggi. Le partite con lo zampino dei subentrati Tutto ha avuto inizio con Carpi-Foggia 1-3 del 19 settembre, partita che ...

Serie B - Foggia corsaro a Palermo : Kragl regala i 3 punti a Stroppa. : Un rigore di Nestorovski al 20' del secondo tempo non basta al Palermo per superare il Foggia. Il monday night termina 2-1 per gli ospiti: ci pensano Duhamel e Kragl a ribaltare il punteggio dopo l'...

Panchina Foggia - ecco la decisione sul tecnico Stroppa : Panchina Foggia – Il Foggia è stato grande protagonista sul mercato, tanti colpi che hanno rinforzato notevolmente la rosa. I risultati non si sono visti in campo, in particolar modo non è andata giù l’ultima sconfitta casalinga contro il Pescara. La posizione del tecnico Stroppa nell’immediato post-partita è stata subito delicata, la dirigenza ha fatto alcune valutazioni e si è presa alcune ore di riflessione, la decisione è ...

Calciomercato Foggia - portiere - difensore ed attaccante : tutti i nomi per Stroppa : Calciomercato Foggia – Rivoluzione in casa Foggia, dopo una prima parte di stagione deludente la dirigenza ha deciso di intervenire in modo massiccio sul mercato, tante trattative già concluse ed ufficializzate mentre altre sono ai dettagli, l’ultimo innesto è stato quello di Kragl dal Crotone. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ oltre a Nura dalla Roma è finito nel mirino anche Calabresi, in prestito allo ...