Fmi | Lagarde propone un fondo anticrisi per l' Eurozona

Lagarde - Fmi - : Nella guerra sui dazi non vince nessuno : Teleborsa, - Una guerra commerciale bloccherebbe la crescita globale. A lanciare l'allarme la numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde , che si è espressa in merito alla ...

Lagarde - Fmi - : "Nella guerra sui dazi non vince nessuno" : Una guerra commerciale bloccherebbe la crescita globale. A lanciare l'allarme la numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde , che si è espressa in merito alla decisione di Donald ...

Per Lagarde - Fmi - correzione del mercato 'è stata benvenuta' : ... nonostante la volatilità, i canali del mercato , i suoi meccanismi hanno funzionato bene, e vediamo anche che i finanziamenti sono ancora abbondanti e disponibili per l'economia", ha aggiunto. "Le ...

Fmi rivede al rialzo crescita Italia - ma Lagarde avverte : non compiacersi troppo : ... nell'aggiornamento del World Economic Outlook, presentato a Davos in occasione del World Economic Forum, il Fmi prevede per il 2018 una crescita dell'economia Italia na dell'1,4% (+0,3 punti rispetto ...

Fmi - Lagarde : surplus commerciale tedesco non giustificato. Sì Qe Bce - ma non può durare per sempre : L'attuale livello del surplus commerciale della Germania non è giustificato. E' il monito arrivato da Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario Internazionale.