Fmi | Lagarde | Eurozona si prepari a prossima crisi con fondo ad hoc | attenti a minacce

Fmi - Lagarde propone un fondo anticrisi per l'Eurozona : BERLINO - Christine Lagarde ripete da tempo che bisogna 'riparare il tetto quando splende il sole', che non bisogna affidarsi troppo alla crescita che ha ripreso a correre in Europa. C'è sempre il ...

Lagarde - Fmi - : nessuno vince guerre commerciali. E attenti a volatilità mercati e tensioni geopolitche : Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario Internazionale, ha ricordato che "la storia dell'economia mostra che le guerre commerciali danneggiano la crescita globale" e che nessuno alla fine, vince.

Fmi lascia invariate stime Pil globale. Lagarde avverte le banche centrali : Il Fondo Monetario Internazionale ha lasciato invariate le stime sulla crescita globale del 2018 e 2019 al 3,9%. Il numero uno Christine Lagarde ha comunque affermato che i rischi dell'economia globale sono aumentati a causa delle dispute commerciali, dei cambiamenti tecnologici e del processo di normalizzazione della politica monetaria avviato dalle banche centrali.

Per Lagarde - Fmi - correzione del mercato 'è stata benvenuta' : ... nonostante la volatilità, i canali del mercato, i suoi meccanismi hanno funzionato bene, e vediamo anche che i finanziamenti sono ancora abbondanti e disponibili per l'economia", ha aggiunto. "Le ...

Fmi - Lagarde : "Valore del dollaro determinato dai mercati" : "Attualmente abbiamo un dollaro molto stabile perché l'economia USA sta andando bene. Non è mai stato così forte e dunque è la valuta di riserva del mondo". sul dibattito è intervenuta anche Sarah ...

Fmi - Lagarde chiama a rapporto Mnuchin dopo frasi dollaro debole. E aggiunge : surplus tedesco è eccessivo : Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario Internazionale, ha affermato in merito al brusco calo del dollaro che il valore della valuta americana è determinato dai mercati, e ha aggiunto che la ...

Fmi rivede al rialzo crescita Italia - ma Lagarde avverte : non compiacersi troppo : ... nell'aggiornamento del World Economic Outlook, presentato a Davos in occasione del World Economic Forum, il Fmi prevede per il 2018 una crescita dell'economia Italiana dell'1,4% (+0,3 punti rispetto ...