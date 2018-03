Flat tax | bagarre tra Meli e Storace Il conduttore fa suonare il gong e commenta | “Mi

Rabushka : 'La Flat tax di Siri è la migliore al Mondo!' : Il professor Alvin Rabushka elogia il lavoro svolto da Armando Siri, e assicura sui successi della Tassa Piatta

Reddito di cittadinanza e Flat tax - perché sono due proposte inconciliabili : In questi giorni si parla con insistenza di una possibile alleanza di governo tra Lega e 5 Stelle. Che cosa accadrebbe in tal caso? Si può ipotizzare che il primo punto di un programma comune potrebbe essere l&rsquo...

Ciocca (Lega) : a favore della Flat tax al 15% : Ciocca (Lega): “Governo con M5S? Sì, se ci consentirà di attuare il nostro programma. Forza Italia deve capire che il centrodestra oggi esiste grazie alla... L'articolo Ciocca (Lega): a favore della flat tax al 15% proviene da Roma Daily News.

Salvini - Governo con chi appoggia abolizione Riforma Fornero e Flat tax : L’abolizione della Riforma Fornero e la flat tax sono i progetti su Pensioni e Fisco che il centro destra intende portare avanti con il nuovo Governo alleandosi con chi li appoggerà. Matteo Salvini sembra avere le idee molto chiare sul futuro esecutivo: i progetti contenuti nel programma elettorale come appunto l’abolizione della Riforma Fornero e la riduzione delle tasse saranno i punti di partenza per la costruzione di ...

La Flat tax spiegata con una brocca d'acqua : il deputato leghista prova a convincere l'Ue : Durante un dibattito a Strasburgo con la Commissione europea, il parlamentare del Carroccio Angelo Ciocca si è presentato in aula con in mano una caraffa, su cui aveva disegnato una famiglia, "annegata" dalla tassazione. Ecco...

Ma chi ha inventato la Flat tax? E soprattutto - ha funzionato? : Flat tax o reddito di cittadinanza? La Lega di Salvini non ha dubbi e spinge per l’aliquota unica al 15 per cento. Una Flat tax all’ennesima potenza, ancora più aggressiva di quella immaginata da Silvio Berlusconi, che si sarebbe accontentato del 23 per cento, e persino più hard di quella ipotizzata da Alvin Rabushka nel dicembre del 1981, quando il professore di Stanford militava tra i consiglieri economici del presidente Ronald ...

Bankitalia non si spaventa per Lega e M5s. Ma è scettica sulle coperture di Flat tax e reddito di cittadinanza : "Quando il popolo si pronuncia non si può essere spaventati. Non so se chiamerei i 5 stelle e la Lega 'forze populiste'. Sicuramente sono due forze politiche che si oppongono a molte cose fatte in questi decenni e a molti apparati. Ma valutiamo dai fatti" così il direttore generale della Banca di Italia Salvatore Rossi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, secondo quanto riporta una nota della trasmissione. "Il reddito di ...

Governo - Salvini : “Accordo? Con tutti tranne il Pd. Ci sono dei punti irrinunciabili come Flat tax - Fornero e immigrazione” : “Prioritario è dare un Governo agli italiani. L’extrema ratio è tornare a chiedere il voto agli italiani, che non mi fa paura”. Lo ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini, incontrando i giornalisti nella sede dell’associazione stampa estera. “Non stiamo rivendicando la presidenza del consiglio a prescindere, partiamo dai progetti e vediamo se c’è la possibilità di ragionare su quelli, chi è il premier è ...

Lega - L’Espresso : “L’ideologo della Flat tax Armando Siri patteggiò per bancarotta fraudolenta” : Prima della campagna elettorale Matteo Salvini, segretario della Lega, pensava per lui a un ruolo di governo, magari un ministero economico. Eppure, stando a quanto riporta L’Espresso, Armando Siri, 46 anni, eletto al Senato, ideologo della Flat tax, ha patteggiato una pena per bancarotta fraudolenta. Tre anni e mezzo fa un giudice ha accolto l’accordo tra accusa e difesa per il fallimento della MediaItalia, società che avrebbe ...

Ultime Pensione anticipata e Flat tax Video : #Matteo Salvini e la #lega mettono sul campo le nuove idee riguardo la Quota 41 e la Quota 100 delle #Pensioni Anticipate, non dimenticando di ribadire la cancellazione della Legge Fornero, come gia' dichiarato in molteplici occasioni prima degli esiti delle Elezioni 2018. L'idea del Carroccio è chiara: dare la possibilita' di ottenere la Pensione anticipata grazie alle quote in uscita ribassate. Ultime news Pensioni Anticipate 2018 su Quota ...

Elezioni - Salvini : “Presidenza Camera e Senato? No - voglio il Governo. Lavoriamo a Def - Flat tax e cancellazione Fornero” : “Presidenza Camera e Senato sono sicuramente importanti ma mi interessa trovare maggioranza di Governo che duri non 5 mesi ma 5 anni”, così Matteo Salvini intervistato questa mattina alla Scuola di formazione politica della Lega. “Appoggio da parte del PD? Si parte dal centro-destra. Presidenza Senato? No, voglio il Governo. DEF? Ci stiamo lavorando noi: entro pochi giorni sarà pronta la proposta da presentare a tutti, con ...

Reddito cittadinanza e Flat tax? Quanta fiducia nella politica. Anche troppa - Vvox : Salvini ha predicato in lungo e in largo due provvedimenti esiziali per la nostra economia: la flat tax al 15% e l'abolizione della legge Fornero , dal nome del ministro promotore al tempo del ...

Il padre della Flat tax Usa : "L'Italia se ne gioverebbe : più capitali esteri e crescita" : Alvin Rabushka è un esperto di economia e politica della Hoover Institution alla Stanford University, una vita professionale, la sua, dedicata allo studio della tassazione. È considerato il padre ...

Altro che 'Reddito di Cittadinanza' e 'Flat Tax' - imminente l'aumento dell'IVA al 24% : come le promesse elettorali si scontrano con la ... : Il compito , difficile, toccherà al nuovo Governo , ?, Non ci sarà ancora il nuovo Governo, ma l'Italia entro il 10 Aprile dovrà presentare il nuovo DEF , Documento di Economia e Finanza, : una ...