Fiorentina prima finalista

Torneo di Viareggio - la prima semifinale è tra Juventus e Fiorentina : Una cifra tonda di nobiltà. La prima semifinale della Viareggio Cup sarà la partita numero 3.000 della storia del Torneo e ospiterà una semifinale molto attesa. Allo stadio Bresciani di Viareggio, ore ...

Fiorentina : Vlahovic con la prima squadra : Da domani si aggregherà alla Fiorentina il giovanissimo l’attaccante Dusan Vlahovic, proveniente dal Partizan Belgrado, nell’interno dell’operazione che l’estate scorsa ha portato a Firenze anche il giovane difensore Nikola Milenkovic. Dopo uno stage svolto nelle scorse settimane, Vlahovic, classe 2000, si allenerà con la prima squadra fino al termine della stagione. Intanto, domani si riunirà il Consiglio ...

Fiorentina : Vlahovic con la prima squadra : ANSA, - FIRENZE, 22 MAR - Da domani si aggregherà alla Fiorentina il giovanissimo l'attaccante Dusan Vlahovic, proveniente dal Partizan Belgrado, nell'interno dell'operazione che l'estate scorsa ha ...

De Zerbi fa commuovere tutti su Astori : il retroscena prima della gara contro la Fiorentina : Nella gara di ieri è andata in scena la gara di campionato tra Fiorentina e Benevento, brividi per l’omaggio al difensore Davide Astori. Ed il tecnico De Zerbi racconta un incredibile retroscena, sulle pagine de ‘La Nazione’: “Noi prepariamo una gara guardando e riguardando il video dell’ultima partita dell’avversario. Questa volta ho deciso di non farlo perchè nell’ultima partita della Fiorentina ...

Fiorentina - Pioli : 'Senza Davide non sarà più come prima' : Commemorazioni da parte di tutto il mondo dello sport: "Dobbiamo essere bravi a portare avanti quello che ha fatto, resterà sempre dentro di noi". Il destino e Vitor Hugo, protagonista con un gol e ...

Fiorentina batte Benevento 1-0 nella prima partita senza Davide Astori : nella partita che ha visto la Fiorentina tornare in campo a una settimana dalla tragica scomparsa del suo capitano Davide Astori, i Viola si impongono sul Benevento per 1-0. In una gara non facile in ...

Fiorentina - Pioli : 'Davide ha trasmesso dei valori. Se prima eravamo un gruppo unito ora lo siamo ancora di più' : Stefano Pioli , tecnico della Fiorentina , è intervenuto a Sky Sport al termine della sfida contro il Benevento : ' Davide ha trasmesso dei valori . È una persona che chi ha avuto la fortuna di conoscerlo non poteva che apprezzare; metteva il massimo nella sua ...

La foto della prima partita della Fiorentina dopo la morte di Astori : prima di Fiorentina-Benevento, il difensore morto domenica scorsa è stato ricordato con striscioni, coreografie e messaggi The post La foto della prima partita della Fiorentina dopo la morte di Astori appeared first on Il Post.

Fiorentina - la prima senza Astori : commozione e lacrime al Franchi : Come in questi sette giorni, e oggi più che mai, il mondo del calcio ricorda Astori. Tanto il dolore e le lacrime soprattutto al Franchi, dove la Fiorentina incontra il Benevento, per la prima volta ...

DIRETTA / Fiorentina Juventus Primavera (risultato finale 2-0) streaming video e tv : Meritata vittoria viola : DIRETTA Fiorentina Juventus Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 23^ giornata (oggi sabato 10 marzo)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 16:41:00 GMT)

DIRETTA / Fiorentina Juventus Primavera (risultato live 2-0) streaming video e tv : Gori raddoppia dopo Pinto : DIRETTA Fiorentina Juventus Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 23^ giornata (oggi sabato 10 marzo)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 15:30:00 GMT)

DIRETTA / Fiorentina Juventus Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : Traversa di Gori : DIRETTA Fiorentina Juventus Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 23^ giornata (oggi sabato 10 marzo)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 15:03:00 GMT)

DIRETTA / Fiorentina Juventus Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si gioca! : DIRETTA Fiorentina Juventus Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 23^ giornata (oggi sabato 10 marzo)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 14:35:00 GMT)

Diretta / Fiorentina Juventus Primavera streaming video e tv : arbitra Zanonato - probabili formazioni e orario : Diretta Fiorentina Juventus Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 23^ giornata (oggi sabato 10 marzo)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:53:00 GMT)