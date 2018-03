Fifa 19 | le possibili novità a 6 mesi dall' uscita

Grecia - delegati Fifa e Uefa : “possibili sanzioni internazionali” : “Il calcio greco potrebbe affrontare una possibile sanzione internazionale per i continui episodi di violenza, lo hanno evidenziato oggi gli inviati di Fifa e Uefa nel paese che stanno monitorando la situazione. “La Grecia è sull’orlo dell’abisso”,ha detto l’avvocato svizzero Herbert Hübel dopo essere atterrato in Grecia . Pertanto, la nazionale ellenica potrebbe essere esclusa dalle competizioni ...

Grecia - delegati Fifa e Uefa : 'Possibili sanzioni internazionali' : La Grecia , vincitrice del Campionato Europeo nel 2004, non si è qualificata per la Coppa del Mondo 2018 in Russia. Il prossimo torneo internazionale da giocare è la Uefa Nations League, che inizierà ...

Fifa 18 : in attesa dell’annuncio ufficiale ecco i possibili candidati al POTM di dicembre della Premier League : Nel corso dei prossimi giorni la Premier League, in collaborazione con EA Sports, annuncerà la lista dei candidati al premio “Player of the Month” di dicembre del massimo campionato inglese. La proclamazione del vincitore del POTM di dicembre, a cui verrà assegnata la speciale card ottenibile tramite le sfide creazione rosa, avverrà con ogni probabilità […] L'articolo Fifa 18: in attesa dell’annuncio ufficiale ecco i ...