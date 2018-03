: Fico: 'l'epoca dei privilegi è finita, rinuncio alla mia indennità di Presidente delle Camera': - vilmamoronese : Fico: 'l'epoca dei privilegi è finita, rinuncio alla mia indennità di Presidente delle Camera': - LeonardiAmalia : RT @demmy747: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - serebellardinel : RT @FrancoTrax: Fico rinuncia all'indennità di funzione da presidente della Camera: 'L'epoca dei privilegi è finita. Dobbiamo tagliare i co… -

"Rinuncio totalmente alla mia indennità di funzione" dice il presidente della Cameraal Tg1 sottolineando: "L'dei, dobbiamo tagliare i costi della politica e razionalizzare i costi della Camera". Sulla partita governo: "Ho grande fiducia in Mattarella con cui ho avuto un colloquio cordiale".Sul reddito di cittadinanza sottolinea: "La lotta alla povertà è una priorità del nostro Paese", così come "dare sostegno a chi è in difltà".(Di lunedì 26 marzo 2018)