Fico che va alla Camera in bus ci è costato 15mila euro di taxi

Romano vs Santanchè : “M5s? Imbarazzati e incoerenti. Fico versa quota a Casaleggio”. “Il Pd parla di coerenza?” : Polemica a Omnibus (La7) tra la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, e il deputato Pd, Andrea Romano. Quest’ultimo si dichiara sicuro di un governo Lega-M5s: “C’è una spinta naturale a questo patto, al di là degli imbarazzi molto accentuati di esponenti M5s nei confronti della nomina della Casellati a presidente del Senato. C’è anche il problema dell’incoerenza che è evidente. Lega e M5s ...

Roberto Fico - il presidente della Camera che prende i mezzi pubblici per andare al lavoro : Roberto Fico, neoeletto presidente della Camera, ha scelto di viaggiare con i mezzi pubblici per spostarsi da Napoli a Roma e iniziare così il suo lavoro a Montecitorio. Fico prima prende il treno e poi il bus. E la gente che lo incontra apprezza: "È giusto che i politici prendano i trasporti pubblici".Continua a leggere

[Il ritratto] Fico - il presidente M5s quasi vergine. L'uomo contro che ha sfidato Vespa - Fazio e i privilegi della casta : Tutto questo prima di lanciarsi anima e corpo nella politica, la sua grande passione assieme alla fisarmonica e ai film di Stanley Kubrick. quasi tutti gli osservatori hanno sottolineato il fatto che ...

La strana coppia. Quando Fico diceva che "Mai un asse con Salvini" e la Casellati difendeva Ruby e le Olgettine : "Un asse con Salvini? Può trovare accordi solo con i condannati in via definitiva. Noi siamo lontanissimi dal suo un becero populismo". Se si è avuto un bravo maestro di giornalismo, si sa perfettamente che un articolo non si inizia mai con una citazione. Soprattutto se lunga. Ma quella che Roberto Fico ha regalato a Repubblica il 2 settembre del 2015 apre d'emblée lo squarcio su come le convulsioni che hanno portato ...

Di Battista : "Fico presidente della Camera? Un sogno che si avvera" : Roberto Fico presidente della Camera dei Deputati? "Lo sognavo da una vita, è una storia bella di sovranità popolare". Questo il commento di Alessandro di Battista, subito dopo l'elezione di Fico a ...

Fico - dalla Vigilanza Rai alla presidenza Camera : l’ortodosso M5s che predicava “il ritorno alle origini e senza leader” : C’è un giorno in cui è nato Roberto Fico per il Movimento 5 stelle. E non è quando è stato eletto alla Camera nel 2013 o quando ha creato il Meetup di Napoli nel 2005, e nemmeno quando è finito presidente della Vigilanza Rai. E’ il 24 settembre 2016, quando dal palco di Italia 5 stelle a Palermo straccia l’intervento pronto da scaletta e grida, letteralmente, al microfono, che “il “Movimento deve tornare alle ...

Camera - Fico eletto con 422 voti Senato - la Casellati a quota 240 E applaude anche Renzi. VIDEO : Eletti i presidenti delle Camere grazie all'intesa tra Movimento 5 Stelle e Centrodestra dopo la clamorosa frattura Lega-Forza Italia di venerdì pomeriggio (poi ricucita). A Montecitorio è stato eletto Roberto Fico, a Palazzo Madama - dove le operazioni sono state meno spedite - è arrivata pochi minuti dopo la proclamazione della berlusconiana Maria Elisabetta Alberti Casellati Segui su affaritaliani.it

Fico proclamato presidente Camera si bacia con la compagna - c'e' anche Di Battista : Agenzia Vista, Roma, 24 marzo 2018 Fico proclamato presidente Camera si bacia con la compagna, c'e' anche Di Battista E' Roberto Fico il nuovo presidente della Camera dei Deputati, eletto con più di ...

Di Maio : “giornata che non dimenticheremo - Fico è la storia del Movimento” : Il Capo politico dei 5 Stelle trova la quadra col leader leghista Salvini dopo i veti incrociati su Romani e Fraccaro ed esulta su Instagram

Camera : Fico l’ortodosso M5S - da meetup Napoli alla presidenza/Scheda : Roma, 24 mar. (AdnKronos) – Napoletano della Napoli bene -quartiere Vomero- sorridente e affabile, grillino della prima ora e di razza. “Roberto ci rappresenta al meglio, è la storia di questo Movimento”, lo ha incoronato Luigi Di Maio indicandolo alla presidenza della Camera, candidato del M5S. Roberto Fico è nato il 10 ottobre 1974 a Napoli. Ha un diploma al Liceo classico Umberto I, una laurea con lode in Scienze della ...