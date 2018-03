Fiat 500C - Una settimana con la 1 2 Lounge Day 1

quattroruote

(Di lunedì 26 marzo 2018) La primavera è (quasi) arrivata e con laumento delle temperature anche le automobili iniziano timidamente a scoprirsi. Non cè miglior momento per accarezzare lidea di una cabriolet e così anche il nostro Diario di bordo si adegua alla buona stagione, portando sulla strada laspinta dal milleedue benzina da 69 CV. Lallestimento è il(da 19.200 euro), integrato da optional come i cerchi di lega da 16 (300 euro), il sistema infotainment Uconnect Radio Live con touchscreen da 7, navigatore, radio DAB e Bluetooth (800 euro), limpianto audio Beats (600), la nuova predisposizione per CarPlay e Android Auto (200 euro) e il quadro strumenti digitale a colori TFT da 7" (300). En plein air Day 1. Il vento nei capelli, lo charme della carrozzeria, loggettiva bellezza di una prospettiva diversa e di una guida più rilassata, quasi contemplativa. Le cabrio sono tutto questo e ...