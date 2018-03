Ferrari s' è desta | quando il buongiorno si vede dal mattino

Blastingnews

: BUONGIORNO ITALIA! GODURIA FERRARI ???????? #Vettel vince in Australia battendo Lewis #Hamilton, con #Raikkonen 3° a c… - Eurosport_IT : BUONGIORNO ITALIA! GODURIA FERRARI ???????? #Vettel vince in Australia battendo Lewis #Hamilton, con #Raikkonen 3° a c… - SkySportF1HD : Con quello di oggi, la Scuderia Ferrari allunga una striscia di 38 stagioni consecutive con almeno un podio, la più… - Corriere : ?? Capolavoro #Ferrari ?? all’#AusGP! -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Può il primo Gran Premio essere indicativo su un'intera stagione VIDEO? Certamente no, se consideriamo che si tratta soltanto di una gara e che, nell'arco del mesi, le scuderie favorite per il titolo lavorano in maniera incessante per migliorare le vetture. Senza tener conto dei singoli episodi, indipendenti dalla volonta' di tecnici e piloti che, talvolta, possono condizionare un campionato. Però se ci affidiamo alla pura statistica, è accaduto varie volte che il vincitore del GP d'esordio della nuova stagione risultasse poi, alla fine della stessa, il campione del mondo. Anzi, per essere più precisi, è accaduto in oltre la meta' dei Mondiali di F1 fin qui disputati: 35 volte su 68. Vincitore all'esordio, futuro iridato Per Juan Manuel Fangio era la regola: il mitico pilota argentino ha vinto cinque titoli mondiali nel 1951 con l'Alfa Romeo, nel 1954 con la Maserati, nel ...