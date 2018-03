Ferrari | che bello partire così! Ma il trionfo 2017 pesava di più

F1 : Vettel beffa Hamilton |Il Ferrarista : grande - anche con un po' di fortuna : anche Raikkonen sul podio. Marchionne felice: "Non poteva esserci un inizio migliore, ma ora niente proclami. Dobbiamo continuare a lavorare".

GP Australia - la Ferrari di Vettel domina a Melbourne - sul podio anche Raikkonen dietro Hamilton : Come lo scorso anno il Mondiale inzia sotto il segno del Rosso, è la Ferrari di Sebastian Vettel a dominare per la seconda volta di fila il Gran Premio d'Australia a Melbourne. Il trionfo...

F1 - risultato e classifica GP Australia 2018 : G-LORIA Ferrari! Sebastian Vettel superlativo - battuto Hamilton! Sul podio anche Raikkonen! : G-LORIA FERRARI! Straordinaria vittoria di Sebastian Vettel e della Ferrari nel primo appuntamento del Mondiale 2018 di F1. Sul tracciato cittadino di Albert Park a Melbourne (Australia), il tedesco bissa il successo dell’anno scorso al termine di una gara in cui la strategia ha fatto la differenza nei confronti di Lewis Hamilton (Mercedes), giunto secondo. A coronare il trionfo del Cavallino Rampante, il terzo posto di Kimi Raikkonen a ...

Michael Schumacher - come sta?/ Ultime notizie - la famiglia dell'ex Ferrari : “Grazie per il sostegno” : Michael Schumacher, la famiglia rompe il silenzio per un messaggio ai fan: “Grazie per il vostro sostegno”. Le Ultime notizie sull'ex pilota della Ferrari e le sue condizioni di salute(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 00:10:00 GMT)

Diretta Formula 1/ Streaming video SKY - qualifiche live : Hamilton in pole! Bene le Ferrari - Gp Australia 2018 - : Diretta Formula 1 F1 qualifiche live Gp Australia 2018 Melbourne, cronaca e tempi delle sessioni per stabilire la pole position ad Albert Park , oggi, .

F1 - risultato e classifica qualifiche GP Australia 2018 : pole irreale per Lewis Hamilton - ma la Ferrari c’è! Raikkonen in prima fila - 3° Vettel! : Cambia la stagione, non cambia il copione. Sarà Lewis Hamilton a partire davanti a tutti nel GP d’Australia di domani. Il britannico ha confermato le impressioni di inizio weekend, portando a casa la pole position numero 73 della carriera con un tempo spaventoso, 1’21″164, nuovo record della pista. pole ottenuta con il solito schema: inizia la fase decisiva della qualifica, la Mercedes alza i giri del motore con il famoso ...

LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : prove libere 3. La Ferrari cerca il passo giusto per le qualifiche : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. A Melbourne si inizia a fare tremendamente sul serio: l’ultima ora a disposizione dei piloti per mettere a punto la monoposto sarà decisiva in vista delle qualifiche che si disputeranno dalle ore 07.00. Ad Albert Park si preannuncia un grande spettacolo, il confronto diretto tra i piloti entra nel vivo: Lewis Hamilton è il ...

F1 - Qualifiche GP Australia 2018 – Lewis Hamilton favorito per la pole position - Sebastian Vettel e la Ferrari ci provano! : La pole position del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1, ha già un candidato in pectore: Lewis Hamilton. Questo è quello che ci hanno detto le prove libere, letteralmente dominate dal Campione del Mondo in carica che punta a scattare davanti a tutti per l’ennesima volta in carriera. Il britannico sempre essere a suo agio al volante della Mercedes che ha espresso un passo gara impressionante e che anche con le mescole più ...

F1 Australia : Ferrari - Raikkonen : «Dobbiamo fare in modo che sia un weekend positivo» : MELBOURNE - Non era presente in conferenza stampa, ma alla vigilia della gara ha parlato anche l'altro Ferrarista, il finlandese Kimi Raikkonen: ' Siamo contenti di come siano andati i test invernali. ...

F1 - Mondiale 2018 : tutti i debuttanti al via. Charles Leclerc il predestinato che la Ferrari monitorerà con cura : Ci separano pochi giorni dall’inizio del Mondiale 2018 di F1. Il 25 marzo, a Melbourne, la grande corsa iridata avrà inizio. Un campionato che si annuncia, almeno sulla carta, ancora impreziosito dal duello di fuoco tra Mercedes e Ferrari e, soprattutto, tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. 21 gare che ci porteranno in giro per il mondo con un grande comune denominatore: la continuità. Novità sia a livello tecnico che a livello di piloti, ce ...

