Federico Buffa racconta su Sky Arte HD «Ettore Majorana - L' uomo del Futuro»

digital-news

: RT @lorenzolari90: Ho avuto nuovamente l'onore di incontrarmi con Federico Buffa, realizzare una nuova intervista e un nuovo piccolo video… - JacopoLandi : RT @lorenzolari90: Ho avuto nuovamente l'onore di incontrarmi con Federico Buffa, realizzare una nuova intervista e un nuovo piccolo video… - Tiotoy2703pg : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - TheWay_Mag : Ettore Majorana raccontato da Federico Buffa -

(Di lunedì 26 marzo 2018) In occasione dell’anniversario degli 80 anni della scomparsa di, grande fisico e accademico siciliano, lunedì 26 marzo alle 21.15 su SkyHD (canali 120 e 400 di Sky) va in onda in prima visione e in esclusiva il documentario- L'deldedicato a una delle figure più geniali e al contempo misteriose della stor...