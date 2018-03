Fca per le aziende | vantaggi fino a 9mila euro Stanziato un bonus di 20 milioni di euro

Fca - sciopero Si Cobas. Flop per azienda. E ambiente - condannata Fca per terreni inquinati : Si può parlare di fallimento dello sciopero generale di otto ore proclamato in tutti gli stabilimenti italiani di Fca dal Coordinamento operai autorganizzati? E poi c'è la sentenza che condanna la ...

Gruppo Fca - Un museo al posto dell'ex fabbrica della Viper : Lo stabilimento FCA in cui veniva costruita la Dodge Viper, il Conner Assembly Plant, chiuso lo scorso agosto dopo il pensionamento della muscle car americana, rinascerà come nuova sede della collezione di automobili, con la speranza di aprirla presto al pubblico. La notizia, riportata da Automotive News, dà una speranza per il futuro della fabbrica alla periferia nord di Detroit, il più piccolo centro di produzione del Gruppo ...

Fca/ I colpi di scena pronti per l'addio di Marchionne : Sergio Marchionne presto lascerà la guida di Fca. Difficile dire chi lo sostituirà e anche come John Ekann riuscirà a liquidare l'attuale amministratore delegato. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 09:08:00 GMT)STOP AI DIESEL IN CITTÀ/ La scelta keynesiana che giova ai produttori di auto, di S. LucianoFCA/ Tutti i dubbi e le domande sull'addio al diesel, di F. Oppedisano

Fca : a Melfi Uilm vince elezioni per Rsa : Melfi , POTENZA, , 17 MAR - Con una percentuale di consensi del 36,9 per cento, la Uilm si è confermata oggi per la terza volta consecutiva la componente maggiore nella Rappresentanza sindacale ...

Fca : a Melfi Uilm vince elezioni per Rsa : Melfi , POTENZA, , 17 MAR - Con una percentuale di consensi del 36,9 per cento, la Uilm si è confermata oggi per la terza volta consecutiva la componente maggiore nella Rappresentanza sindacale ...

Fca : a Melfi Uilm vince elezioni per Rsa : ANSA, - Melfi , POTENZA, , 17 MAR - Con una percentuale di consensi del 36,9 per cento, la Uilm si è confermata oggi per la terza volta consecutiva la componente maggiore nella Rappresentanza ...

Fca - cassa integrazione per migliaia di dipendenti : "La situazione peggiora" : cassa integrazione per altri 1400 dipendenti di Fca: c'è preoccupazione tra i sindacati. La Fiom-Cgil rende noto che questa mattina, giovedì 15 marzo, Fca ha comunicato, replicando quanto annunciato ieri...

Fca - cassa integrazione ad aprile per gli impiegati della Mirafiori : MILANO - Fca ricorrerà alla cassa integrazione ordinaria per i 6.373 impiegati degli Enti Centrali di Mirafiori: le fermate saranno il 9, il 26, il 27 e il 28 aprile. Queste giornate di cassa ...

Fca - Marchionne : per Magneti Marelli possibile un partner : Ginevra, 7 mar. , askanews, Fiat Chrysler potrebbe guardare a un partner industriale per la Magneti Marelli, ma 'deve avere un significato'. Lo ha affermato l'amministratore delegato di Fca, Sergio ...

Piazza Affari tenta il recupero - in luce Brembo - giù le Fca : Roma, 7 mar. , askanews, Piazza Affari, dopo un avvio negativo tenta il recupero e si avvicina alla parità. L'Ftse Mib cede ora lo 0,09%, a 22.181 punti. In calo lo spread tra Btp e Bund, che si ...

Piazza Affari tenta il recupero - in luce Brembo - giù le Fca : Roma, 7 mar. , askanews, - Piazza Affari, dopo un avvio negativo tenta il recupero e si avvicina alla parità. L'Ftse Mib cede ora lo 0,09%, a 22.181 punti. In calo lo spread tra Btp e Bund, che si ...

Fca - Marchionne : no bisogno investitori Cina ma restiamo aperti : Roma, 6 mar. , askanews, Fiat Chrysler 'non ha particolarmente bisogno di investitori cinesi, ma restiamo aperti'. Lo ha detto il numero uno di Fca, Sergio Marchionne, secondo cui 'se dei cinesi ...

Fca - Marchionne : non è il momento per alleanze. Meno diesel in futuro : Nessuna alleanza in vista per FCA , "non è il momento", ha dichiarato l'amministratore delegato Sergio Marchionne in merito ad alcune indiscrezioni su contatti con la Aston Martin . "Sono scambi che ...

I piani segreti di Marchionne per Fca : Ginevra Tante le domande alle quali, oggi, dal Salone di Ginevra, l'ad di Fca, Sergio Marchionne, dovrà provare a rispondere. A partire dal rinvio, al secondo trimestre, di una decisione sullo scorporo di Magneti Marelli. C'è chi parla di interesse da parte di altri gruppi nei confronti della società, o parte di essa, di Fca. E tra queste si è fatto il nome di Brembo. Ci pensa però il vicepresidente esecutivo Matteo Tiraboschi a ...