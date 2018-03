Farmaci | USA | 515mila morti per abuso tra il 2006 e il 2015

La strana storia del Warfarin - uno dei Farmaci più usati di sempre : Da una malattia delle mucche a un salvavita per le persone. Un'animazione ripercorre lo sviluppo di uno dei medicinali più famosi

La strana storia del Warfarin - uno dei Farmaci più usati di sempre : Cos’hanno in comune sangue, mucche e ratti? Il filo rosso che li unisce si chiama Warfarin ed è uno dei trattamenti più utilizzati per la salute del nostro sistema cardiocircolatorio. In particolare, per la prevenzione di ictus, disturbi cardiaci e la formazione di trombi nei vasi sanguigni. La storia che ha portato alla sua scoperta e al suo utilizzo è a dir poco stravagante e ha inizio con la strana malattia di una mandria di mucche ...

Zinbryta - il farmaco ritirato da tutte le Farmacie : "Può causare lesioni cerebrali" : Sospensione immediata della autorizzazione alla vendita e richiamo di tutti i lotti da farmacie e ospedali in Europa per Zinbryta, farmaco a base di daclizumab beta usato per il trattamento della sclerosi multipla: è la misura raccomandata dall’Agenzia europea dei farmaci (Ema), dopo che 12 casi di

Mercoledì a Cagliari laurea honoris causa a due scienziati per ricerca sui Farmaci - Sardiniapost.it : ...recentemente ha focalizzato i suoi studi sulla valutazione dell'efficacia di estratti vegetali descritti dalla medicina tradizionale cinese mediante le metodologie innovative proprie della scienza ...

Farmaci equivalenti : seminari Cna Ragusa : E' necessario informare i cittadini sull'utilizzo dei Farmaci equivalenti che consentono di risparmiare pur avendo gli stessi principi attivi

Farmaci : anti-diarrea per sballarsi - allarme in Usa : Farmaci anti-diarrea sotto la lente della Food and Drug Administration Usa. Nel suo sforzo per contrastare l’epidemia di abuso di oppioidi nel Paese, la Fda sta infatti chiedendo ai produttori di questi medicinali da banco di modificare le confezioni. Per l’Agenzia, riferisce la ‘Cbs News’, sono necessarie misure volontarie per frenare il crescente abuso di loperamide, nota molecola anti-diarroica usata però sempre più ...

Piario - il reparto usato come Farmacia : caposala condannata : Sono passati due anni dal boom dell'inchiesta sulle morti sospette nel reparto di Medicina dell'ospedale di Piario. Morti causate da somministrazioni sregolate di Valium ad opera dell'infermiera Anna ...

Doping - ha inventato il mix di Farmaci del sistema di Stato russo. Ora accusa : “Nazionale di calcio tra i beneficiari” : Dagli Stati Uniti arriva un’accusa pesante a Mosca. A muoverla è James Walden, l’avvocato dell’ex direttore dell’agenzia antiDoping russa Grigory Rodchenkov: “La nazionale di calcio russa era tra i beneficiari del sistema di Doping istituzionale“, dice a ilfattoquotidiano.it. Lo stesso sistema che ha portato alla parziale squalifica di atleti russi alle scorse Olimpiadi in Brasile e alle prossime in Corea del ...