Farmaci | Epatite C | “Nel 2017 trattati la metà dei pazienti previsti”

(Di lunedì 26 marzo 2018) L’obiettivo eliminazione dell’infezione da virus dell’C, curando 80.000l’anno nel triennio-2019, appare ancora lontano. A un anno esatto dalla rimozione delle restrizioni per l’accesso aiantivirali innovativi garantiti a tutti iconC cronica, in Italia meno di un malato su due è stato avviato alle cure. Il Fondo per iinnovativi non viene utilizzato a sufficienza dalle Regioni, non c’è un Pdta (Percorso diagnostico terapeutico assistenziale) condiviso e mancano all’appello decine di strutture autorizzate alla prescrizione e distribuzione degli antivirali. Questa la situazione, segnata da evidenti differenze regionali, che emerge dal dossier ‘C – Indagine conoscitiva sull’accesso ainelle regioni italiane’, realizzato da EpaC Onlus, grazie a un ...