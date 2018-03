Fare un partito per fare società | questa è la sfida

Carlo Calenda si iscrive al Pd : "Non bisogna Fare un altro partito - ma risollevare quello che c'è" : "Non bisogna fare un altro partito, ma lavorare per risollevare quello che c'è. Domani mi vado a iscrivere al Pd". Ad annunciarlo su Twitter è il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda.Una raffica di tweet nel giro di poche ore per Calenda, che risponde alle domande degli utenti social. Il ministro in occasione delle elezioni politiche aveva annunciato il proprio voto per Paolo Gentiloni alla Camera e per Emma Bonino al ...