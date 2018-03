Fare impresa imparando da un video game | alla Morin sbarca il progetto Retic

Innovalp 2018 : Fare impresa in montagna si può - è un’opportunità per aziende e territorio : Ci sono imprese che sentono la montagna come luogo ideale per far crescere il loro progetto manifatturiero, centrato sulla metalmeccanica, sul legno o sull’alta tecnologia medicale. E questo perché la montagna è ospitale, accoglie la creatività, favorisce lo sviluppo. Lo ha confermato Mauro Savio, amministratore di Modulblok, azienda leader nella realizzazione di tecnologie e sistemi per l’immagazzinaggio e la logistica evoluta, intervenuto ieri ...

“A 45 anni ho ricominciato da zero a Bristol. Gli inglesi sono classisti - ma qui alla mia età puoi Fare impresa e sognare” : “Dovevo per forza andarmene dall’Italia perché volevo evitare di elemosinare un lavoro e sperare di trovarlo grazie a una raccomandazione”. E così, a 45 anni, una laurea in filosofia in tasca e un curriculum costellato di lavori di ogni tipo – addetto allo smontaggio palchi dei grandi concerti, cassiere in un supermercato, libraio, operaio, sindacalista – Cristiano Ferrarese nel giugno del 2015 lascia Mantova per Bristol dove vive ...

Olimpiadi invernali - Sofia Goggia d’oro nella discesa libera : è la prima italiana a Fare l’impresa : Sofia Goggia ha vinto la discesa libera femminile dei Giochi invernali di Pyeongchang. E’ ancora una donna a regalare all’Italia il terzo oro di queste Olimpiadi, dopo quelli di Arianna Fontana e Michela Moioli. Ed è una storica prima volta: mai una sciatrice azzurra era riuscita a conquistare la medaglia più preziosa nella gara regina dei Giochi. Ce l’ha fatta Sofia, che in gara è parsa di un livello superiore a tutte le sue avversarie, esclusa ...

Padova : Ascom - troppe difficoltà per i giovani che vogliono Fare impresa (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Crollano infatti le costruzioni (-11,5%) ed il manifatturiero (-8,2%), ma anche il commercio non va bene visto che flette del 6% e persino i servizi di alloggio-ristorazione (-2,6%) e gli altri servizi personali (- 1,4%) contribuiscono a dare delle imprese giovanili un qu

Padova : Ascom - troppe difficoltà per i giovani che vogliono Fare impresa (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Capitolo imprese femminili. Qui la dinamica è leggermente positiva: cresce infatti del +0,3%. Il che significa che migliora il risultato del 2016 (+0,1%), ma va sotto rispetto al 2015 quand'era del +1,5%. "Anche nell'universo imprenditoriale femminile - commenta il presid

Padova : Ascom - troppe difficoltà per i giovani che vogliono Fare impresa (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - A rallentare la corsa è soprattutto il commercio (-1,9%), mentre costruzioni (+0,5%) e manifatturiero (+0,2%) aumentano sì ma in misura molto contenuta. A far pendere l'ago della bilancia in territorio positivo ci pensano dunque gli altri servizi personali (+6,6%), i serv

Padova : Ascom - troppe difficoltà per i giovani che vogliono Fare impresa : Padova, feb. (AdnKronos) - "Avessimo mai avuto bisogno di conferme, ce le ha fornite il Servizio Studi della Camera di Commercio di Padova: se l'Italia non è un Paese per giovani, nemmeno la nostra provincia lo è. Però per fortuna ci sono le donne!". Il presidente dell'Ascom di Padova, Patrizio Bert

Padova : Ascom - troppe difficoltà per i giovani che vogliono Fare impresa (4) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Crollano infatti le costruzioni (-11,5%) ed il manifatturiero (-8,2%), ma anche il commercio non va bene visto che flette del 6% e persino i servizi di alloggio-ristorazione (-2,6%) e gli altri servizi personali (- 1,4%) contribuiscono a dare delle imprese giovanili un quadro piuttosto fosco nonostante si registri una crescita in agricoltura e nei servizi finanziari (+4% in entrambi i casi) oltre che nei ...

Padova : Ascom - troppe difficoltà per i giovani che vogliono Fare impresa : Padova, feb. (AdnKronos) – “Avessimo mai avuto bisogno di conferme, ce le ha fornite il Servizio Studi della Camera di Commercio di Padova: se l’Italia non è un Paese per giovani, nemmeno la nostra provincia lo è. Però per fortuna ci sono le donne!”. Il presidente dell’Ascom di Padova, Patrizio Bertin, condensa in una battuta ciò che emerge dai dati diffusi dal Servizio Studi camerale e relativi alle imprese ...

Padova : Ascom - troppe difficoltà per i giovani che vogliono Fare impresa (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – A rallentare la corsa è soprattutto il commercio (-1,9%), mentre costruzioni (+0,5%) e manifatturiero (+0,2%) aumentano sì ma in misura molto contenuta. A far pendere l’ago della bilancia in territorio positivo ci pensano dunque gli altri servizi personali (+6,6%), i servizi di alloggio-ristorazione (+4,7%) ed i trasporti (+3,8%). In valori assoluti il saldo tra imprese iscritte e cessate nel 2017 ...

Padova : Ascom - troppe difficoltà per i giovani che vogliono Fare impresa (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Capitolo imprese femminili. Qui la dinamica è leggermente positiva: cresce infatti del +0,3%. Il che significa che migliora il risultato del 2016 (+0,1%), ma va sotto rispetto al 2015 quand’era del +1,5%.“Anche nell’universo imprenditoriale femminile – commenta il presidente dell’Ascom – il commercio ed il manifatturiero sono fermi al palo mentre arretra ...

TeamSystem - digitalizzazione e Impresa 4.0 da Fare ora e in ecosistema - guardando al futuro. In arrivo TalkS2018 : ... spesso sono rare - soprattutto in Italia: l'economia italiana si sta rimettendo in moto e la profonda trasformazione digitale è uno dei motori principali. Le onde rappresentano però anche una ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia sogna la medaglia nel team event! Carolina Kostner e compagni per l’impresa - si può Fare nei liberi! : L’Italia sta facendo letteralmente sognare nel team event di Pattinaggio artistico. La nostra Nazionale è sempre più in lotta per una medaglia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018! La nostra squadra è quarta in classifica a un solo punto di distacco dagli USA quando mancano ancora tre liberi al termine della competizione. Gli azzurri sono semplicemente meravigliosi e stanno dimostrando la forza del nostro movimento che in questo ...

Api rimette al centro 'Fare Impresa' con candidati a presidenza Lombardia : Api è, come sempre, a disposizione delle Istituzioni per risolvere le istanze dell'economia reale che sostiene il Paese: le Pmi".