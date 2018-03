Facebook sa tutto sui nostri SMS e chiamate tramite Android Video : La notizia è recente, ma è una cosa che accade praticamente da sempre: #Facebook raccoglie da anni i dati degli SMS e delle telefonate che ogni giorno inviamo e riceviamo dai nostri contatti, amici o parenti. Tuttavia il noto social network non si è giustificato in modo esaustivo sui motivi di tale operazione. Inoltre, gia' nelle ultime due settimane il social è al centro del mirino mediatico in to all'acquisizione dei dati sugli utenti da parte ...

Steve Bannon prende le distanze da Cambridge Analytica : "Dati Facebook in vendita in tutto il mondo" : Steve Bannon prende le distanze da Cambridge Analytica, la società di consulenza politica di cui è stato vicepresidente prima di diventare stratega della campagna presidenziale di Donald Trump nel 2016 e nega di aver mai saputo che questa azienda avesse acquisito dati su 50 milioni di utenti di Facebook. Ma nello stesso tempo irride anche l'autodifesa di Mark Zuckerberg, denunciando come un segreto di Pulcinella il fatto che i dati ...

“Sono responsabile” - parla Zuckerberg. Facebook è nella bufera per il “data-gate”. Si attendevano da ore le parole del fondatore del social - finalmente ora ha rotto il silenzio per spiegare tutto : Non si aspettava altro in queste ore e finalmente il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, rompe il silenzio sullo scandalo dei dati personali raccolti dal suo social e venduti (o rubati). “Abbiamo fatto degli errori, c’è ancora molto da fare”, scrive sulla sua pagina personale. “Abbiamo la responsabilità di proteggere le vostre informazioni, abbiamo la responsabilità di proteggere i vostri dati e se non lo ...

Del tutto inaspettati i problemi Facebook per Asus ZenFone 2 : aggiornamento mal riuscito? : Sono tanto inaspettati quanto fastidiosi i problemi riscontrati da diversi utenti in possesso di un Asus ZenFone 2 in queste ore, relativamente al corretto funzionamento dell'app Facebook. Come se non bastassero le anomalie che hanno fatto aumentare i casi di device mandati in Assistenza nell'ultimo periodo, come riportato a suo tempo con un approfondimento su queste pagine, tocca oggi 1 marzo prendere in esame un'anomalia che sta facendo ...

La boss di Facebook : «Ho il cancro - è dura ammettere che non si può controllare tutto» : A Nicola Mendelsohn, numero uno del social network in Europa, è stato diagnosticato un linfoma follicolare, tumore a sviluppo lento e incurabile

Facebook - la top manager confessa : 'Ho un cancro incurabile. È dura ammettere che non tutto si può controllare' : Avere un 'male incurabile', un lavoro che ti porta in giro per il mondo, quattro figli, ma decidere al momento di 'guardare e aspettare' piuttosto che curarsi con la chemioterapia. È la storia di Nicola Mendelsohn, 46 anni, vicepresidente di Facebook per l'Europa, ...

Eleonora - C'è posta per te/ Chiude la busta e si difende su Facebook : “Non è stato possibile dire tutto in tv” : Eleonora, video C'è posta per te: rinnega la famiglia e fa infuriare Maria De Filippi. “Non sono assassini!”, sbotta la conduttrice. La ragazza Chiude la busta e poi si difende sui social(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 16:22:00 GMT)

Tutto sul flick - l'unità di tempo appena inventata da Facebook : Gli esperti di Facebook hanno messo a punto una nuova unità di tempo, il flick. Ecco in cosa consiste