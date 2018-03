Facebook crolla ancora in Borsa sulle indagini dell' authority dei consumatori

L'authority Usa per i consumatori apre inchiesta su Facebook e il titolo crolla in borsa : Il titolo Facebook ha accelerato nettamente al ribasso portandosi sui minimi di giornata non appena la Federal Trade Commission americana ha confermato di avere aperto un'inchiesta sulle pratiche del social network riguardanti la privacy. L'agenzia federale preposta alla protezione dei consumatori americani ha detto in una nota di essere "impegnata totalmente a usare tutti i suoi strumenti per proteggerne la privacy".Tra quegli strumenti, ha ...

La fiducia di americani e tedeschi in Facebook è crollata. Due sondaggi : La fiducia degli utenti nei confronti di Facebook scricchiola dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, società accusata di aver impiegato un’app collegata al social network per ricavare, senza consenso, i dati di cinquanta milioni di profili per fini propagandistici. Secondo Una ricerca Reuters/Ipsos pubblicata sabato, meno della metà degli utenti americani di Facebook crede che Menlo Park rispetti le leggi statunitensi sulla ...

Facebook crolla sotto il peso dello scandalo : Il servizio, risultato di un mese di indagini e trasmesso due giorni dopo le inchieste del Guardian e del New York Times che avevano portato l'attenzione del mondo su Cambridge Analytica, ha aggiunto ...

Abuso dei dati - Facebook crolla in Borsa. Il Parlamento Ue : «Zuckerberg spieghi» | : Il social network sempre più giù a Wall Street a causa delle rivelazioni sulla società che avrebbe acquisito dati personali di 50 milioni di persone senza autorizzazioni a 2014 |

Facebook e privacy - i social crollano in BorsaZuckerberg ha già perso 9 miliardi di dollari : Facebook nella bufera, sotto inchiesta in Gran Bretagna e Stati Uniti. Il titolo crolla ancora a Wall Street travolto dallo scandalo sull'abuso dei dati di milioni di utenti che coinvolge anche la società di consulenza politica Cambridge Analytica

Abuso dei dati - Facebook crolla in Borsa. Il Parlamento Ue : «Zuckerberg spieghi» : Il social network sempre più giù a Wall Street a causa delle rivelazioni sulla società che avrebbe acquisito dati personali di 50 milioni di persone senza autorizzazioni a 2014 |

Facebook e privacy - i social crollano in BorsaBruxelles : "Ora Zuckerberg venga a chiarire" : Facebook nella bufera, sotto inchiesta in Gran Bretagna e Stati Uniti. Il titolo crolla ancora a Wall Street travolto dallo scandalo sull'abuso dei dati di milioni di utenti che coinvolge anche la società di consulenza politica Cambridge Analytica

Facebook e privacy - i social crollano in BorsaBruxelles : “Ora Zuckerberg venga a chiarire” : Facebook e privacy, i social crollano in BorsaBruxelles: “Ora Zuckerberg venga a chiarire” Facebook nella bufera, sotto inchiesta in Gran Bretagna e Stati Uniti. Il titolo crolla ancora a Wall Street travolto dallo scandalo sull’abuso dei dati di milioni di utenti che coinvolge anche la società di consulenza politica Cambridge Analytica Continua a leggere

Scandalo Facebook - Zuckerberg convocato dal Parlamento britannico In Borsa crollano tutti i social media : Intanto si svolge oggi in collegamento live streaming col quartier generale di Menlo Park un primo incontro con lo staff, presieduto dal vicedirettore generale Paul Grewal. È la prima volta che i ...

Caos dati - Londra convoca Zuckerberg Facebook giù - i social crollano in Borsa : Una commissione parlamentare di Westminster: «Chiarisca le accuse, finora ha dato spiegazioni ingannevoli». E il garante Ue avverte: elezioni europee del 2019 a rischio. La Casa Bianca: «Proteggere la privacy». In Borsa crollano i social: -10% per Twitter

Abuso dei dati - Facebook crolla in Borsa : Il social network sempre più giù a Wall Street a causa delle rivelazioni sul caso della società che avrebbe acquisito e utilizzato dati personali di 50 milioni di utenti del social senza autorizzazioni all’inizio del 2014

Abuso dati - Facebook crolla in Borsa : Il social network sempre più giù a Wall Street, dopo lo scoppio del caso relativo alla società che avrebbe ricevuto, in violazione delle politiche della piattaforma, i dati di circa 50 milioni di utenti, utilizzati poi per fini di campagna elettorale

Zuckerberg convocato da Londra Ombre sul business del Big Data E Facebook crolla ancora in Borsa : Non si inverte il trend del titolo Facebook a Wall Street. Mentre da Olteroceano rimbalzano le notizie di una convocazione di Mark Zuckerberg, il miliardario fondatore del social network, le azioni di Facebook crollano per la seconda seduta consecutiva alla Borsa di New York. Segui su affaritaliani.it

Mark Zuckerberg - caos Facebook Cambridge Analytica/ L’ad tace - si dimette Stamos : crolla l’impero social? : Facebook, Cambridge Analytica: Alex Stamos, capo della sicurezza informatica, ha cambiato ruolo, ma avrebbe pure voluto dimettersi. E intanto Zuckerberg, assediato, continua a tacere.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:30:00 GMT)