Facebook | con Android raccoglie dati su sms e telefonate L' azienda si giustifica ma

Facebook crolla ancora in Borsa sulle indagini dell'authority dei consumatori : MILANO - Facebook torna nell'occhio del ciclone in Borsa. A zavorrare il titolo, protagonista la scorsa settimana di un crollo pesante all'indomani dello scandalo Cambridge Analytica è la conferma da ...

L'authority Usa per i consumatori apre inchiesta su Facebook e il titolo crolla in borsa : Il titolo Facebook ha accelerato nettamente al ribasso portandosi sui minimi di giornata non appena la Federal Trade Commission americana ha confermato di avere aperto un'inchiesta sulle pratiche del social network riguardanti la privacy. L'agenzia federale preposta alla protezione dei consumatori americani ha detto in una nota di essere "impegnata totalmente a usare tutti i suoi strumenti per proteggerne la privacy".Tra quegli strumenti, ha ...

Facebook - con Android raccoglie dati su sms e telefonate/ Scandalo si allarga dopo Cambridge Analytica : Facebook, con Android raccoglie dati su sms e telefonate: aumentano le polemiche da parte degli utenti che sostengono il #deleteFacebook lanciato da Brian Acton.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:40:00 GMT)

I consigli del padre del Web a Zuckerberg per mettere a posto Facebook : Per il padre del web, Tim Berners-Lee, lo scandalo Facebook-Cambridge Analytica non deve mettere a repentaglio la sua creatura. "Questo è un momento grave per il futuro del web", ha scritto, "ma dobbiamo restare fiduciosi. I problemi che vediamo oggi sono solo 'bug' (errori, ndr) nel sistema. I bug possono causare danni, ma i bug sono creati da persone e possono essere riparati dalle persone. Posso immaginare che ...

Concarena - morto alpinista Rota Nodari/ Precipita di 200 metri il re dei 4mila : l’ultimo messaggio su Facebook : Concarena, morto alpinista: un uomo di 41 anni, bergamasco, è caduto per duecento metri sul massiccio vicino a Ono San Pietro, davanti all’amica, sotto shock(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 14:15:00 GMT)

Oltre lo scandalo Facebook : l’app social conserva i dati di tutte le nostre chiamate - SMS e MMS : In settimana ha destato grande scalpore lo scandalo Facebook che in Italia ha fatto addirittura partire un'inchiesta AGCOM con lo scopo di verificare se quanto accaduto in USA con il concorso di Cambridge Analytica sulle elezioni presidenziali di Trump può essere stato in parte replicato anche in Italia con le elezioni del 4 marzo. Una lunga discussione sulla necessità di fare chiarezza sulla gestione dei nostri dati da parte del social network ...

Non sono pochi i casi di chi vuole utilizzare i social per promuovere se stesso o un proprio prodotto. In questa corsa al digital è bene però evitare improvvisazioni. LUCA BRAMBILLA

Cambridge Analytica - Elon Musk contro Facebook/ Spunta John Bolton - neo-consigliere per la sicurezza di Trump : Cambridge Analytica perquisita, Elon Musk contro Facebook: nella serata di ieri, la sede di Londra della nota società, è stata perquisita alla ricerca di prove e documenti(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 12:21:00 GMT)

Diffamazione su Facebook : condannata consigliera del M5S : Prato, Silvia La Vita dovrà risarcire con 5mila euro Fonderia Cultart per le affermazioni fatte su alcuni post in relazione all'affidamento alla cooperativa di eventi e spettacoli

Ecco le cose che Facebook conosce della nostra vita : C'è poi il lato oscuro legato all'utilizzo di questa infinita banca dati di pezzi di vite: temevamo che sarebbe stata usata per venderci qualcosa, la cronaca ci racconta altro. Chi accede a questi ...

Verifica BFF Facebook - account protetto con parola verde da condividere : cosa significa - altro che ordine del direttore Mark : Siamo alla frutta e oltre: la Verifica BFF Facebook nei post o nei commenti del social network sperando la parola diventi verde per segnalare che il proprio account è protetto, così come suggerisce il direttore Mark (Zuckerberg certamente), è l'ultima catena strabiliante che sta dilagando in queste ore. cosa significa veramente e l'operazione suggerita ha davvero senso? Riprendendo un'analisi strutturata fornita da David Puente, ecco che ...

Ecco le cose che Facebook conosce della nostra vita : Facebook conosce e conserva tutti i frammenti della nostra vita. conosce e conserva la frase rabbiosa che abbiamo scritto in chat a una fidanzata che ci voleva lasciare nell?ottobre del 2012;...

Facebook : come limitare tutti dati condivisi con le terze parti : Avrai sicuramente sentito parlare dello scandalo che ha coinvolto per l’ennesima volta Facebook che, con l’aiuto di Cambridge Analytica, utilizzava le informazioni dei profili utente e le loro preferenze per veicolare il flusso di informazioni e condizionare (anche pesantemente) le opinioni della gente (con inevitabili ripercussioni politiche). Ma non devi rimanere troppo sconvolto da questo scenario: […] Facebook: come ...