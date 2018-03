: Antitrust Usa apre un’inchiesta su Facebook, tonfo del titolo in Borsa - sole24ore : Antitrust Usa apre un’inchiesta su Facebook, tonfo del titolo in Borsa - MediasetTgcom24 : Facebook, Antitrust Usa conferma apertura inchiesta: tonfo in Borsa #Facebook - SoniaSamoggia : RT @MediasetTgcom24: Facebook, Antitrust Usa conferma apertura inchiesta: tonfo in Borsa #Facebook -

La Federal Trade Commission (FTC),americana, ha aperto un'super il caso di Cambridge Analytica, società a cui ha consegnato i dati di oltre 50 mln di utenti per influenzare i flussi elettorali. Si tratta di "un'indagine non pubblica" sulle pratiche di tutela della privacy da parte di, ha precisato il direttore Ftc. Pahl ha sottolineato che l'agenzia federale si impegna a "usare tutti gli strumenti" per proteggere la privacy dei consumatori, anche "l'azione coercitiva" contro chi infrage legge(Di lunedì 26 marzo 2018)