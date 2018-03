Fabrizio Frizzi morto | dagli esordi nella tv per ragazzi fino all’Eredità | 35 anni di

ilfattoquotidiano

È morto Fabrizio #Frizzi, aveva 60 anni. Annuncio della famiglia: 'Grazie per tutto l'amore'

(Di lunedì 26 marzo 2018) Praticamente davanti a lui c’era solo Pippo Baudo.a Roma all’età di 60, più di 65 programmi tv tra strisce quotidiane e speciali prime time in 35di tv, ce lo ricorderemo con quella risata improvvisa e incontrollata con cui rispondeva spesso a concorrenti e ospiti in studio nelle sue trasmissioni. Mai volgare, sempre allegro e spiritoso, diligente e attento a non distruggere il senso della sua presenza e il significato del lavoro dei suoi autori. Un Corrado in formatoOttanta/Novanta, il controcanto di Bonolis in Rai (e viceversa, per carità),è stato, per chi ha dovuto passare la sua infanzia e adolescenza spesso davanti ad un televisore, un volto rassicurante e bonario, una specie di maestro Manzi deini a cui non bastava solo l’angolo ricreazione di Bim Bum Bam. Metta il dito qui sotto chi non ricorda lo splendore di un ...