Fabrizio Frizzi è morto | il conduttore tv aveva 60 anni

Roma - morto a 60 anni Fabrizio Frizzi : 6.15 Fabrizio Frizzi è morto nella notte all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Lo ha annunciato la famiglia del noto conduttore tv in una nota: "Grazie Fabrizio per tutto l'amore che ci hai donato". Frizzi, 60 anni, si è spento a seguito di un'emorragia cerebrale. "Se ne va un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano",commenta la Rai. "Non scompare solo un grande artista e uomo di spettacolo, con Fabrizio se ne va un caro amico, ...

Fabrizio Frizzi : “Non sono ancora guarito. Tra un mese saprò come stanno andando le cure” : “Il problema che sto affrontando mi fa vivere di alti e bassi. Momenti in cui mi sento più forte, altri in cui si fa fatica a essere lucidi. Ho prudenza nel parlare di quello che sto vivendo. Alla guarigione completa non sono ancora arrivato, sto facendo una terapia e mi sono completamente affidato a una straordinaria squadra di medici”: parole di Fabrizio Frizzi che al settimanale Gente ha raccontato della sua malattia. “Non ...