Fabrizio Frizzi è morto a 60 anni | lutto per il mondo della tv e per il suo pubblico

optimaitalia

: È morto Fabrizio #Frizzi, aveva 60 anni. Annuncio della famiglia: 'Grazie per tutto l'amore' ?… - RaiNews : È morto Fabrizio #Frizzi, aveva 60 anni. Annuncio della famiglia: 'Grazie per tutto l'amore' ?… - Agenzia_Ansa : E' morto Fabrizio #Frizzi, aveva 60 anni. L'annuncio dei familiari: 'Grazie per tutto l'amore che ci hai dato'… - repubblica : È morto Fabrizio Frizzi, addio all'eterno ragazzo della tv italiana [news aggiornata alle 06:23] -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Una notizia da strappare il cuore è quella arrivata poco fa:all'età di 60. Il "ragazzo"televisione italiana, il conduttore gentile e dal sorriso delicato e a volte timido, ha lasciato la sua famiglia, i suoi amici e il suonella notte a causa di una emorragia cerebrale.A darne l'annuncio è stata la stessa famiglia poche ore fa tramite comunicato stampa a firma del fratello Fabio e dell'adorata moglie Carlotta: "Grazieper tutto l'amore che ci hai donato". Mentre la Rai commenta subito la notizia con un sentito: "Conse ne va un pezzo di noi,nostra storia, del nostro quotidiano".non ce l'ha fatta e il suonon può far altro che stringersi intorno a lui e alla sua famiglia e piangere lacrime di commozione non solo per via del suo decennale ruolo in tv ma per via del suo essere e...