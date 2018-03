Fabrizio e Carlotta | il coraggio della normalità

huffingtonpost

: Rai3 saluta commossa e addolorata un collega, un amico, un grande conduttore. Un abbraccio alla moglie Carlotta e a… - RaiTre : Rai3 saluta commossa e addolorata un collega, un amico, un grande conduttore. Un abbraccio alla moglie Carlotta e a… - ADeLaurentiis : Sono vicino a Carlotta, a Stella e a tutti i cari di Fabrizio. Una grave scomparsa, una grande perdita #ADL - HuffPostItalia : Fabrizio Frizzi e 'quell'amore travolgente' con Carlotta Mantovan da cui era nata la piccola Stella -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Quando muore qualcuno, tutti, ma proprio tutti –prima a parole, oggi sui social– sono lì pronti a dire la propria, a ricordare una persona che non c'è più, non importa se incontrata una volta di striscio in un bar o per strada o conosciuta molto bene e frequentata regolarmente.Sono –siamo- tutti lì a ricordare e a dire quasi sempre cose buone come fosse una necessità, perché la morte è l'unica cosa che realmente ci spaventa, rendendoci davvero tutti uguali. Quando, poi, a morire è un volto noto, soprattuttotv, la cosa si fa ancora più grande e virale, e nel giro di poco tempo, se quella persona non ha avuto la sua giusta considerazione in vita, ottiene tutto o quasi in quei pochi minuti, a corpo ancora caldo.Uno comeFrizzi, morto oggi all'età di sessant'anni, ha avuto invece tutto, ...