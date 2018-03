Fabrizio | canterò per te Tu veglia sulla tua bellissima famiglia che lascerà

huffingtonpost

(Di lunedì 26 marzo 2018) Il mondo dello spettacolo italiano piangeFrizzi, volto gentile e sorridente della TV italiana. Sui social network sono davvero tantissimi i personaggi famosi e colleghi che hanno voluto ricordare il conduttore con parole d'affetto e stima. Tra i vari, spicca un commosso post che Renato Zero ha condiviso sul suo account Facebook."Te ne vai lasciando dietro di te il bell'esempio che sei stato per tutti. Il tuo rassicurante sorriso che spargevi come polvere magica su questi Italiani che non hanno resistito alla tua simpatia, amabilità ed eleganza. Ma il coraggio sarà la dote tua che si racconterà per sempre", scrive l'artista.Il cantante ricorda il sorriso di Frizzi e quella sua amicizia, discreta e rumorosa al contempo. La mancanza d'ipocrisia e la spontaneità dell'uomo, sempre in primo piano rispetto al conduttore, sono al centro del ricordo di ...