F1 | Zetsche | Mercedes | saluta Ferrari

F1 - Zetsche : "Mercedes e Ferrari sono buone amiche" : TORINO - Ferrari e Mercedes sono 'allineate al cento per cento' sul futuro della Formula 1. Lo ha dichiarato Dieter Zetsche , il capo della Mercedes-Benz, parlando del futuro di questo sport. Uno sfogo arrivato dopo che Liberty, il gestore del campionato mondiale, ha svelato i suoi piani in materia di regolamenti tecnici. Nel corso di un'intervista rilasciata ad Autocar, Zetsche ha ...

Dieter Zetsche - Compatte Mercedes - i modelli diventeranno nove : Marchionne ha ragione: la tecnologia in quanto tale non basta a fare business. Ma è anche vero che quando le nuove possibilità che offre si mostrano con chiarezza, ci si può trovare in ritardo nella sua adozione. Così, Dieter Zetsche, ad del gruppo Daimler e frequente interlocutore del suo omologo in FCA sul doppio piano dellindustria e della Formula 1, ha commentato le affermazioni di questa mattina del ceo italiano al Salone di Detroit. ...